Участники протестной акции в Грузии предъявили властям ультиматум

05 июня 2018, 04:31

Организаторы аполитичной акции в поддержку отца убитого школьника Зазы Саралидзе потребовали у властей Грузии наказать виновных, грозя "систематическими и постоянными акциями". Если Саралидзе прекратит участие в акциях протеста, то они завершатся, считает политолог Ника Читадзе. Акции не приведут к политическим изменениям в стране, заявил политолог Торнике Шарашенидзе.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Поздно вечером 2 июня инициатор акции у здания парламента, отец одного из убитых школьников, призвал все оппозиционные политические силы объединиться для "развала всей системы". 3 июня стало известно, что протесты в Тбилиси поддержали четыре партии - "Единое национальное движение", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Государство для народа" и Национал-демократическая партия.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая стало известно, что с одного из обвиняемых суд частично снял обвинения. Второму подростку суд переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Окончательный приговор суд огласил после начала протестов. 1 июня подростки были приговорены к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Организаторы аполитичной акции "Восстановление справедливости без политики" на акции, начавшейся вечером 4 июня, выдвинули требования властям Грузии. Они потребовали встречи с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили, создания следственной комиссии, в состав которой войдут лица, пользующиеся доверием общественности, и наказания всех виновных, направивших следствие по ложному пути, передает корреспондент "Кавказского узла".

3 июня началась акция "Восстановление справедливости без политики", участники которой заявили, что не протестовали у парламента, так как та акция имеет политический подтекст.

Организаторы акции ожидают ответа от премьер-министра до 15.00 по местному времени (14.00 мск) 5 июня. В противном случае они заявили о намерении начать "систематические и постоянные акции".

Следственная комиссия, о создании которой заявили протестующие, должна заменить временную следственную комиссию парламента Грузии. В ее состав войдут 17 депутатов, возглавит ее вице-спикер от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе. ЕНД отказалось от участия в работе комиссии.

Политические партии, солидарные с отцом убитого школьника, перешли на формат ежедневного сотрудничества, создали организационную группу и будут находиться перед зданием парламента ежедневно до 10 июня - срока, который отвел Саралидзе властям для задержания всех виновных по делу об убийстве его сына. В противном случае акции примут масштабный характер.

Саралидзе не находится под влиянием политиков

"На Саралидзе пытались оказать давление участники аполитичной акции. Они поставили ультиматум, потребовали, чтобы он находился на ней. Они хотели оказать на него воздействие, чтобы он не участвовал в акциях с политиками, иначе не поддержат", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе.

По его мнению, Саралидзе не находится под влиянием политиков и действует самостоятельно. Однако политики за счет активистов своих партий могут увеличить количество участников акций солидарности с ним.

Саралидзе - ключевая фигура, и если он прекратит участие в этих акциях, то они завершатся, считает Читадзе.

Политолог отметил, что крупнейшей партией из поддержавших Саралидзе является "Единое национальное движение", но при этом нельзя сказать, что другие, более мелкие партии примкнули к ЕНД, хотя их объединила общая цель.

Акции не приведут к революции или перевороту

Дело Саралидзе послужило искрой, а "Единое национальное движение" пытается взять реванш, считает эксперт "Международного центра геополитических исследований" Торнике Шарашенидзе.

"Нельзя не воспользоваться таким случаем, когда есть волна протеста, когда чувствуется накопившееся возмущение, недовольство действиями правительства и не только. Я думаю, что дело Саралидзе послужило искрой", - сказал Шарашенидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, участие в акциях солидарности членов партий не увеличит число участников этих акций, так как с приходом политиков молодежь стала проводить отдельные акции солидарности.

"Когда там появились политики, больше людей не стало", - заметил он.

Участие в акциях солидарности мелких партий Шарашенидзе назвал желанием "выжить" за счет крупной партии, а правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" в них не заинтересована, поэтому они объединились вокруг ЕНД.

Эксперт считает, что акции не приведут к политическим изменениям в стране - революции или перевороту. При этом он отметил участившиеся за последнее время акции протеста в стране, напомнив про акцию в связи с проведением полицейских рейдов в двух ночных клубах Тбилиси 12-13 мая.

В ночь на 12 мая грузинская полиция на основании решения суда провела обыски в двух ночных клубах Тбилиси — "Бассиани" и "Галлери", во время рейдов были задержаны восемь человек. Спецоперация вызвала акции протестов недовольных обысками силовиков в ночных клубах.

"За последний месяц мы уже наблюдаем не первую акцию, когда люди выходят на улицу с протестом. Было много протестов. Это демонстрирует, что власть постепенно теряет свое влияние и, самое главное, доверие. Этот протест (акции солидарности с Саралидзе) утихнет, но это не значит, что власти придется легко. Скорее всего, все только начинается - будут и другие протесты", - сказал Шарашенидзе.