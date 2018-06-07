Попытка "Единого нацдвижения" возглавить протест привела к расколу активистов

07 июня 2018, 06:44

"Единое национальное движение" попыталось стать ведущей силой в охватившей Грузию протестной кампании, однако в результате часть протестующих стала проводить контракции, отметил политолог Рамаз Сакварелидзе. Обещания властей удовлетворить требования протестующих снизили вероятность эскалации протестов, считает аналитик Заал Анджапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста, вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. 2 июня отец одного из убитых школьников призвал все оппозиционные политические силы объединиться для "развала всей системы". 3 июня стало известно, что протесты в Тбилиси поддержали четыре партии: "Единое национальное движение", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Государство для народа" и Национал-демократическая партия. 4 июня машинисты Тбилисского метрополитена объявили забастовку с требованием повысить зарплату, и все станции метро в Тбилиси оказались закрыты. 6 июня метрополитен возобновил работу после обещания мэрии Тбилиси повысить зарплату машинистам.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая стало известно, что с одного из обвиняемых суд частично снял обвинения. Второму подростку суд переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Окончательный приговор суд огласил после начала протестов. 1 июня подростки были приговорены к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Один кризис последовал за другим в Тбилиси, и машинисты решили внести свою лепту в него, из-за чего создается впечатление, что акции взаимосвязаны, считает политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

По его мнению, исходя из требований протестующих и действий оппозиции, можно сделать вывод, что они стремятся пересечь черту, ведущую к революции.

"Есть недовольство властями, но недовольство оппозиционным "Единым национальным движением" еще сильнее. "Единое национальное движение" продемонстрировало свою заинтересованность и решило быть лидером будущей революции, это привело к тому, что у многих пропала охота стоять на акции", - сказал Сакварелидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что с приходом на акции солидарности в поддержку отца убитого школьника Зазы Саралидзе часть протестующих отделилась и фактически стала проводить контракции. "Внеочередные выборы [в парламент] приведут к тому же результату - нет альтернативной партии. "Единое национальное движение" не представляет собой такую альтернативу, чтобы одержать победу на выборах", - уверен политолог.

Сакварелидзе привел в пример итоги всех выборов, начиная с 2012 года, на которых ЕНД проигрывала. В связи с отсутствием альтернативы население не потребует проведение внеочередных выборов, пояснил он. "Эти протесты явно не в пользу "Грузинской мечты", но они ничего не дают и "Единому национальному движению", - указал он.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от государственных структур и работы временной следственной комиссии парламента, а также от того, какие требования будут выдвинуты населением в связи с этим. "Трудно прогнозировать, какие изменения будут происходить в ближайшем будущем. Можно ожидать отставок внутри самой "Грузинской мечты", - сказал Сакварелидзе.

6 июня парламент Грузии утвердил создание временной следственной комиссии по делу об убийстве двух школьников. В состав комиссии вошли 17 депутатов, большинство из которых представляют оппозицию. Депутаты от ЕНД стали единственными, кто отказался работать в составе комиссии. Представители этой партии заявили, что создание комиссии имеет целью перенос внимания общественности.

Протекающие процессы в Грузии не перерастут в революцию, считает руководитель "Центра демократического развития и гражданского общества" Владимир Божадзе.

По его словам, в Грузии достаточно большой опыт проведения революций, и уже был опыт смены власти путем выборов в 2012 году. Массовый протест связан с тем, что люди решили поддержать отца убитого школьника и высказать свое несогласие с решением Тбилисского городского суда по этому делу. Ситуацию разрядили отставка главного прокурора Ираклия Шотадзе и передача дела на расследование в министерство внутренних дел Грузии, отметил он.

"Общественность ждет результатов расследования. Если в этом направлении ничего не будет сделано, то семья Саралидзе и общественность вновь выйдут на акции, чтобы зафиксировать свое несогласие с этим", - сказал Божадзе "Кавказскому узлу".

Бездействие властей может привести к нарастанию протеста

Аналитик Заал Анджапаридзе также отметил, что сейчас очень многое зависит от действий властей, отвечающих требованиям населения - быстрое расследование дела Саралидзе, быстрое выявление виновных, покрывавших его убийц или скрывавших вещественные доказательства.

"Если от властей не последуют действия, которых от них ожидает общество, то не исключено, что протест будет нарастать, и это может привести к каким-либо радикальным действиям. На сегодняшний день эта вероятность низкая", - сказал Анджапаридзе "Кавказскому узлу".

Он пояснил, что проведение внеочередных выборов в парламент невозможно по техническим причинам - президент Грузии Георгий Маргвелашвили не имеет право распустить парламент. Конституция Грузии запрещает главе государства роспуск высшего законодательного органа страны менее чем за шесть месяцев до окончания своего президентского срока, а Маргвелашвили до окончания срока полномочий осталось чуть больше трех месяцев.

Однако, добавил он, не исключены отставки в исполнительной власти, но они зависят от "конъюнктуры и накала ситуации". "Власть же принесла в жертву Шотадзе, чтобы разрядить обстановку. Для своего благополучия они принесли в жертву главного прокурора, который бы самым слабым звеном", - указал Анджапаридзе.