Метро в Тбилиси возобновило работу после забастовки машинистов

06 июня 2018, 16:56

Все станции тбилисского метрополитена открыты после того, как мэрия пообещала машинистам повысить зарплату.

"Кавказский узел" сообщал, что 4 июня машинисты Тбилисского метрополитена объявили забастовку с требованием повысить зарплату, и все станции метро в Тбилиси оказались закрыты. В ночь на 6 июня мэру Тбилиси Каха Каладзе удалось договориться с машинистами о прекращении забастовки.

Закрытие тбилисского метро привело 4 июня к транспортному коллапсу в Тбилиси. Все автобусы и маршрутки в часы пик были переполнены пассажирами, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси. Решением мэрии из-за забастовки работников метро автобусы обслуживали пассажиров бесплатно.

Сегодня тбилисский метрополитен возобновил работу после забастовки. "Я дал обещание, что в 2019 году мы обязательно вернемся к этому вопросу и сделаем все для того, чтобы улучшить условия труда машинистов. Для меня, как для мэра города, это очень важно", - цитирует Каху Каладзе РИА "Новости".

По данным мэрии, каждый день забастовки бюджет Тбилиси терял от 40 до 45 тысяч лари (16-18 тысяч долларов). Между тем оппозиционные партии заявили, что убытки достигли почти полумиллиона лари (более 200 тысяч долларов), сообщают "Новости-Грузия".

Машинисты метро требуют увеличить оплату труда с 7 лари (около 2,8 доллара) до 10 лари (около 4 долларов) в час. 21 мая суд запретил им бастовать. 3 июня машинисты тбилисского метрополитена заявили, что из-за этого решения суда они вынуждены протестовать в нерабочее время и снимают с себя ответственность за безопасность пассажиров, которых будут возить после ночных акций.