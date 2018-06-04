Жители Тбилиси рассказали о последствиях забастовки машинистов метро

04 июня 2018, 21:25

Закрытие тбилисского метро привело сегодня к транспортному коллапсу, все автобусы и маршрутки в часы пик были переполнены пассажирами, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси. Власти должны пойти навстречу протестующим, так как забастовка затрагивает интересы многих горожан, заявили сотрудники метро.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня машинисты Тбилисского метрополитена заявили, что снимают с себя ответственность за безопасность пассажиров 4 июня, так как из-за решения суда о запрете забастовки они вынуждены протестовать в нерабочее время. Сегодня машинисты, несмотря на решение суда, объявили забастовку и все станции метро в Тбилиси оказались закрыты.

2 апреля машинисты метро провели предупредительную акцию, потребовав от администрации "Тбилисской транспортной компании" увеличить оплату труда с 7 лари (около 2,8 доллара) до 10 лари (около 4 долларов) в час. Они пригрозили, что, если соглашение с компанией не будет достигнуто в течение трех недель, начнется забастовка, однако 21 мая суд запретил им бастовать.

В связи с забастовкой машинистов метро власти Тбилиси организовали два новых временных автобусных маршрута, из центра города в спальные районы. Кроме того, все автобусы стали ходить чаще - власти, которые объявили ранее об отмене платы за проезд в автобусах, вывели на линии резервный транспорт. Тем не менее горожане высказали недовольство в связи с нехваткой наземного муниципального транспорта, так как забастовка машинистов вызвала коллапс общественного транспорта в столице, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Метрополитен - позвоночник транспортной системы города, и причиненный жителям забастовкой дискомфорт должен заставить власти пойти на переговоры, считают протестующие.

"Когда столько человек протестует и это создает дискомфорт жителям, кто-то [из властей] должен выйти и поговорить. Нельзя только сидеть перед камерой и делать заявления в воздух", - сказал машинист Давид Гагуа в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Машинист пояснил, что бастующие - часть общества, и члены их семей также пользуются общественным транспортом.

Власти должны понять протестующих и войти в их положение, считает сотрудница метрополитена Нана Гецадзе. Работники метро вынуждены проводить на работе под землей половину своей жизни, заявила она в эфире "Рустави 2".

Из-за забастовки сотрудников метрополитена в Тбилиси возникли большие заторы, обратила внимание сотрудница метро Марина Минанашвили. Она отметила, что сама с трудом добралась до места проведения акции протеста.

"Машинисты и мы приносим свои извинения. никто не хочет такого хаоса и беспорядков. Но мы уже давно просили увеличения зарплат", - сказала она в эфире "Рустави 2".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти не намерены выполнять требования бастующих. Он указал, что зарплаты машинистов метро заметно выше, чем зарплаты педагогов в детских садах, работников бригад скорой помощи, полицейских или пожарных.

В своем заявлении Каладзе сослался на размеры зарплат машинистов, но другие сотрудники метро получают значительно меньше и тоже требуют увеличения зарплат, обратили внимание протестующие.

Жители Тбилиси высказали возмущение в связи с закрытием метрополитена, так как метро перевозит большую часть пассажиров в городе. Утром, когда горожане направлялись на учебу и работу, в Тбилиси возник транспортный коллапс - наземный транспорт, не рассчитанный на столь большое количество пассажиров, не справлялся с потоком людей. На окраинах города люди стояли в очереди на остановках, так как автобусы и маршрутные такси были переполнены. На некоторых остановках маршрутки не останавливались из-за того, что в них не было свободных мест. Аналогичная ситуация возникла и вечером, когда жители Тбилиси отправились домой с работы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые жители Тбилиси из-за нехватки мест в общественном транспорте и долгого ожидания на остановках были вынуждены добираться о нужных им точек города пешком. "Возникли очень большие проблемы, автобусы переполнены", - сказал тблисец Тамаз корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Тбилиси Мамука сообщил, что на время забастовки работников метро ему придется или воспользоваться услугами такси, или ходить пешком. Городские власти обязаны сделать все, чтобы работа метро не прерывалась, так как возникшие проблемы затронули огромное число людей, заявил он.

Жительница Тбилиси Анна, живущая на окраине города, утром была вынуждена ехать на переполненных автобусах с пересадками. "В семь утра я еле втиснулась в автобус - на мою остановку он подъехал уже полным. На следующих остановках половина ожидающих уже не могла смогла в него сесть ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Анна отметила, что пока находится по делам в центре города и не представляет как будет добираться домой - с пересадками на автобусах или на такси. "Если я не смогу сесть в автобус, то придется ехать на такси", - сказала она, отметив, что тарифы такси остались неизменными.

Житель Тбилиси Теймураз опоздал на работу на полтора часа из-за того, что не знал о забастовке сотрудников метрополитена. Мужчина отметил, что работает на противоположном от дома конце города и вышел утром на работу с расчетом, что за 40 минут он доберется до работы на метро.

"Ехал с пересадками на трех автобусах, и то сесть в них с первого раза не получилось - переполненные. Я пропустил два автобуса и приехал на работу вместо 9 утра в 10.30", - посетовал Теймураз корреспонденту "Кавказского узла".

Находясь на работе, Теймураз узнал о назначении нового временного маршрута автобуса, проходящего через его район. Он указал, что намерен воспользоваться этим маршрутом - так он сможет добраться до дома с одной пересадкой.

Живущая в центре Тбилиси пенсионерка Маквала предпочла сегодня по своим делам ходить пешком из-за переполненного транспорта.