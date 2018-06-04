Метрополитен в Тбилиси закрыт из-за забастовки машинистов

04 июня 2018, 10:37

На время забастовки машинистов метрополитена, требующих повышения зарплаты, жители столицы Грузии могут бесплатно пользоваться автобусами, заявил сегодня мэр Каха Каладзе. Он отметил, что власти не намерены выполнять требования бастующих.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня машинисты Тбилисского метрополитена заявили, что из-за запретившего им бастовать решения суда они вынуждены протестовать в нерабочее время, и снимают с себя ответственность за безопасность пассажиров, которых повезут 4 июня.

2 апреля машинисты метрополитена провели предупредительную акцию, потребовав от администрации "Тбилисской транспортной компании" увеличить оплату труда с 7 лари (около 2,8 доллара) до 10 лари (около 4 долларов) в час. Они пригрозили, что, если соглашение с компанией не будет достигнуто в течение трех недель, начнется забастовка. Однако 21 мая суд запретил им бастовать.

Несмотря на решение суда машинисты Тбилисского метрополитена сегодня объявили забастовку.

Из-за забастовки закрыты все станции метро, на их входах висят объявления: «Метро закрыто, пользуйтесь автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно!», передает «Интерпрессньюс».

Организатором забастовки стал профсоюз машинистов метро "Эртоба 2013", протестующие намерены бастовать, пока не будут удовлетворены их требования, передает Первый грузинский канал.

"Метрополитен парализован, забастовка полномасштабная. Протест продлится до тех пор, пока зарплаты не повысят, мы требуем в час 10 лари, в процентном соотношении мы требуем повышения зарплат на 45%. Метрополитен откроется тогда, когда наши требования будут удовлетворены", - заявил, в частности, машинист Бесо Гогичаишвили.

На время забастовки автобусы будут обслуживать жителей Тбилиси бесплатно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня на чрезвычайном брифинге. "Мы приняли решение, что на время забастовки, что муниципальный транспорт, я имею в виду муниципальные автобусы будут обслуживать населения бесплатно. К существующему потоку автобусов мы еще добавим существующие у нас резервы", - заявил Каха Каладзе.

Он осудил действия машинистов. "Я не позволю, чтобы население города пострадало от шантажа и полностью непонятных и незадокументированных ультиматумов. То, что сегодня метрополитен не работает и не обеспечивает перевозку пассажиров, можно расценить как шантаж собственных сограждан", — заявил Каха Каладзе.

Он считает принятие решения в пользу машинистов несправедливостью по отношению к другим сотрудникам муниципальных служб. "Недопустимо, чтобы на основании шантажа мэрия принимала несправедливые решения. В ином случае я буду неправ по отношению к педагогам детских садов, бригадам скорой помощи, сотрудникам службы по уборке или же перед представителями других служб, которые 24 часа в сутки достойно выполняют свою работу", — заявил Каладзе.

Он добавил, что зарплаты машинистов "значительно больше, чем зарплаты сотрудников патрульной полиции, бригады скорой помощи, спасателей и пожарных", передает «Sputnik-Грузия».