22 мая 2018, 20:59

Машинисты метро в Тбилиси потребовали повышения зарплаты

Сотрудники тбилисского метрополитена провели митинг с требованием увеличить зарплату и улучшить условия труда. Суд запретил машинистам бастовать.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля машинисты метрополитена провели предупредительную акцию, потребовав от администрации "Тбилисской транспортной компании" увеличить оплату труда с 7 лари (около 2,8 доллара) до 10 лари (около 4 долларов) в час. Они пригрозили, что если соглашение с компанией не будет достигнуто в течение трех недель, начнется забастовка. Однако 2 мая суд запретил сотрудникам метро бастовать до 3 июня.

Сегодня вечером машинисты тбилисского метрополитена собрались на акцию протеста у станции метро "Руставели". "Зарплата машинистов с 2013 года не менялась. Профессия машиниста является сложной, вредной и входит в десятку самых опасных. Машинистам приходится работать в опасных для жизни условиях (вибрация, возникающие проблемы со зрением из-за нахождения под землей в дневное время, шум, повышенное загрязнение воздуха, сердечно-сосудистые заболевания). Более 60% машинистов не доживают до пенсионного возраста (65 лет)", - отмечается в заявлении протестующих.

Глава профсоюза "Эртоба 2013" Рати Капанадзе, анонсировавший ранее забастовку машинистов, заявил, что она не состоялась, поскольку "Тбилисская транспортная компания" (ТТК) пригрозила заменить нынешних машинистов метро на других работников, сообщает "Sputnik Грузия".

Вчера, 21 мая, Тбилисский городской суд по требованию ТТК продлил запрет на проведение забастовки на неопределенный срок. Машинистам метрополитена запрещено бастовать в рабочие часы, сообщил Центр преподавания и мониторинга прав человека, информирует "Грузия Online".

Число участников сегодняшней акции не уточняется.

Примечание:

"Тоннель Квишхети – Зваре открыт в Грузии", "Пользователи соцсетей сообщили о заторах на границе России и Грузии", "Экономисты озвучили проблемы строительства железной дороги Баку - Тбилиси - Карс".

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