Сотрудники мэрии Боржоми прекратили забастовку

06 марта 2018, 13:25

Решение о возобновлении работы после трех дней забастовки сотрудники Боржомского муниципалитета приняли после созыва заседания, на котором будет рассмотрено увеличение их зарплаты.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта 90 сотрудников мэрии Боржоми отказались выйти на работу и потребовали утвердить проект повышения зарплат, который был блокирован оппозицией. Представители "Грузинской мечты" предлагают повысить зарплату всем сотрудникам муниципалитета, а оппозиционеры, у которых большинство в сакребуло, выступают против повышения зарплаты мэру и его заместителям.

Согласно проекту, зарплата мэра Боржоми увеличивается с 2650 лари до 3500 (с 1077 до 1422 долларов США), его заместителя - с 2000 до 2600 лари (с 813 до 1056 долларов), а зарплата руководителей отделов горадминистрации - с 1550 до 2000 лари (с 630 до 813 долларов). В проекте штатного распорядка оговариваются также размеры зарплат рядовых сотрудников мэрии и работников муниципальных организаций.

О прекращении забастовки чиновников 5 марта сообщил сегодня депутат сакребуло от оппозиционного "Единого национального движения" Вахтанг Кватадзе.

"Мэр Боржоми созвал внеочередное заседание сакребуло (орган местного самоуправления) на 9 марта. Мы получили только один проект - штатного расписания, и пока не знаем, будут ли вынесено на заседание другие вопросы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Вахтанг Кватадзе.

Он обратил внимание на то, что оппозиция пока не приняла решение, поддержит ли проект об увеличении зарплат.

По его словам, в проекте штатного распорядка оговаривается повышение зарплат сотрудникам муниципалитета, включая заместителей мэра и глав служб на ранее предусмотренные суммы. Из проекта только изъято предложение об увеличении зарплаты мэра - она останется прежней.

Напомним, при обсуждении проекта по увеличению зарплаты чиновникам 28 февраля произошли две драки между депутатами горсовета Боржоми от правящей партии и оппозиции. 1 марта здание муниципалитета Боржоми было блокировано силовиками, оцепление было снято 2 марта.