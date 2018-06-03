Поезд тбилисского метро. Фото Sputnik / Denis Aslanov

03 июня 2018, 23:58

Акция протеста машинистов поставила под угрозу работу метро в Тбилиси

Машинисты Тбилисского метрополитена, требующие повышения зарплаты, вынуждены протестовать в нерабочее время, и снимают с себя ответственность за безопасность пассажиров, которых повезут 4 июня, заявил представитель протестующих.

Как информировал "Кавказский узел", 2 апреля машинисты метрополитена провели предупредительную акцию, потребовав от администрации "Тбилисской транспортной компании" увеличить оплату труда с 7 лари (около 2,8 доллара) до 10 лари (около 4 долларов) в час. Они пригрозили, что, если соглашение с компанией не будет достигнуто в течение трех недель, начнется забастовка. Однако 21 мая суд запретил им бастовать.

Сегодня вечером машинисты собрались в Глданском депо метрополитена. По словам одного из них, Рати Капанадзе, запрет на забастовку нарушает Конституцию, но машинисты вынуждены ему подчиниться и будут протестовать в свое свободное время.

"Это значит, что на следующий день, когда нам выходить в смену, мы будем физически уставшими. К тому же мы объявляем голодовку и будем абсолютно опустошены, поэтому ни один из нас не сможет взять на себя ответственность за безопасный проезд пассажиров", - сказал Капанадзе.

По словам бастующих, в конечном счете их протест приведет к остановке метро, сообщает "Интерфакс".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал акцию протеста, организованную профсоюзом машинистов метро "Эртоба 2013", шантажом. "Машинисты, у которых зарплаты от 1,4 тысячи лари до 1,8 тысячи (около 565-726 долларов США. - Прим. "Кавказского узла") выходят и говорят с нами языком шантажа. Это форма разговора не со мной. Они говорят языком шантажа с населением столицы, с сотнями тысяч людей, которые ежедневно ездят на метро, и говорят им, что им недостаточно их заработной платы и они хотят прибавки 25%", - цитирует Каладзе "Sputnik -Грузия".

Число участников протеста и объявивших голодовку не уточняется.

Примечание:

"Работники порта Батуми отказались прекратить забастовку", "Грузинские шахтеры предупредили о забастовке", "Сотрудники мэрии Боржоми прекратили забастовку".

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