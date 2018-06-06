Машинисты метро в Тбилиси прекратили забастовку

06 июня 2018, 09:48

Решение о прекращении протестной акции принято сегодня после ночных переговоров с представителями мэрии Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня машинисты Тбилисского метрополитена объявили забастовку с требованием повысить зарплату, и все станции метро в Тбилиси оказались закрыты. Два раунда переговоров, которые мэр города Тбилиси Каха Каладзе провел с бастующими в ночь на 5 июня, не дали результата.

2 апреля машинисты метро провели предупредительную акцию, потребовав от администрации "Тбилисской транспортной компании" увеличить оплату труда с 7 лари (около 2,8 доллара) до 10 лари (около 4 долларов) в час. Они пригрозили, что, если соглашение с компанией не будет достигнуто в течение трех недель, начнется забастовка.

Машинисты тбилисского метрополитена в результате внутренних консультаций после переговоров с представителями мэрии приняли решение возобновить работу. По словам бастовавших, ответственность за повышение зарплаты взял на себя мэр Тбилиси Каха Каладзе. При этом пока неизвестно, когда будет принято это решение, передает телеканал Rustavi2.

Переговоры по поводу того, когда и насколько увеличится заработная плата работников метрополитена, начнутся в ближайшее время, сообщил руководитель независимого профсоюза машинистов метро "Эртоба 2013" Рати Капанадзе.

"Договоренность достигнута. Метро возобновит работу в 14.00 (13.00 мск)", - заявил сегодня Рати Капанадзе после встречи с чиновниками, состоявшейся ночью в городской мэрии.

Капанадзе сказал, что на встрече в мэрии детально обсуждались проблемы машинистов и городские власти взяли на себя ответственность за их решение. "Должен сказать, что основание для доверия есть. Основной вопрос, касающийся повышения зарплаты, который нами был поставлен, находится в рабочем процессе, и мы уверены, что он будет решен", - заявил лидер профсоюза, слова которого приводит "Интерфакс".

Сразу после объявления забастовки Каха Каладзе заявил, что власти не намерены выполнять требования бастующих. Он указал, что зарплата машинистов метро заметно выше, чем зарплата педагогов в детских садах, работников бригад скорой помощи, полицейских или пожарных. На переговорах в ночь на 5 июня бастующим было предложено повышение зарплаты в 2019 году, однако это их не устроило.

Напомним, закрытие тбилисского метро привело 4 июня к транспортному коллапсу в Тбилиси. Все автобусы и маршрутки в часы пик были переполнены пассажирами, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси. Решением мэрии из-за забастовки работников метро автобусы обслуживали пассажиров бесплатно.