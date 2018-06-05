Переговоры о возобновлении работы метро в Тбилиси закончились безрезультатно

05 июня 2018, 09:17

Два раунда переговоров, которые мэр города Тбилиси Каха Каладзе провел этой ночью с бастующими машинистами, не дали результата. Машинисты остались недовольными предложением о повышении зарплаты в 2019 году и заявили о продолжении забастовки.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня машинисты Тбилисского метрополитена объявили забастовку, и все станции метро в Тбилиси оказались закрыты.

2 апреля машинисты метро провели предупредительную акцию, потребовав от администрации "Тбилисской транспортной компании" увеличить оплату труда с 7 лари (около 2,8 доллара) до 10 лари (около 4 долларов) в час. Они пригрозили, что, если соглашение с компанией не будет достигнуто в течение трех недель, начнется забастовка.

4 июня поздно вечером машинистов пригласили в мэрию Тбилиси для проведения переговоров. Встреча закончилась после полуночи, однако достичь конкретной договоренности не удалось.

Как сообщили представители профсоюза машинистов, мэр пообещал им, что зарплаты будут увеличены, но не сейчас, а только в 2019 году. Это вызвало недовольство бастующих.

После встречи вице-мэр Ираклий Хмаладзе заявил, что мэр Каха Каладзе собирается прийти в Глданское депо, где собрались бастующие, чтобы продолжить переговоры там, передает агентство "Новости-Грузия".

Встреча с машинистами в депо продолжилась около двух часов, однако и она не привела к окончательному соглашению о возобновлении работы метро. Как заявил Каха Каладзе после встречи, он надеется, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто и метро начнет работать.

"Сейчас мы завершили встречу. Объяснили им (бастующим машинистам) существующее финансовое положение как в мэрии, так и в компании. Они еще раз рассказали о своих нуждах и проблемах, прошли все детально и надеемся, что в ближайшее время удастся прийти к соглашению и метро откроется", - сказал Каладзе.

После того как мэр покинул Глданское депо, бастующие машинисты заявили, что предложение властей начать обсуждение вопроса о повышении зарплаты в 2019 году для них неприемлемо, передает "Интерфакс".

Ранее Каха Каладзе заявил, что власти не намерены выполнять требования бастующих. Он указал, что зарплаты машинистов метро заметно выше, чем зарплаты педагогов в детских садах, работников бригад скорой помощи, полицейских или пожарных.

Напомним, закрытие тбилисского метро привело 4 июня к транспортному коллапсу в Тбилиси. Все автобусы и маршрутки в часы пик были переполнены пассажирами, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси.