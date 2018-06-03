Четыре партии поддержали протесты в Тбилиси

03 июня 2018, 13:32

К протестам с требованием смены власти присоединились лидеры и сторонники партий "Единое национальное движение", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Государство для народа" и Национал-демократической партии. Оппозиционная "Республиканская партия" отказалась поддержать протесты.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Поздно вечером 2 июня инициатор акции у здания парламента, отец одного из убитых школьников, призвал все оппозиционные политические силы объединиться для "развала всей системы".

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве, а 1 июня приговорил их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

На призыв отца убитого школьника присоединиться к политической акции протеста откликнулись один из лидеров парламентской партии "Единое национальное движение", депутат парламента Ника Мелия и лидеры непарламентских партий - "Гражданская платформа - Новая Грузия" Георгий Вашадзе и "Государства для народа" Ника Мачутадзе. Политики пообещали поучаствовать в акции, которая начнется в Тбилиси сегодня в 18.00 (17.00 мск), сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Помимо ЕНД, "Новой Грузии" и "Государства для народа", к акции под лозунгом "Народ против системы" решила присоединиться Национально-демократическая партия. Лидеры всех четырех перечисленных политических сил поддержали требование о смене власти и подтвердили, что оно будет основным на акции. При этом оппозиционная "Республиканская партия" отказалась поддержать акцию, заявив, что "превращение справедливого протеста в фактическую двухпартийную конфронтацию" - между "Грузинской мечтой" и "Единым национальным движением" - выгоден именно правящей партии и ее лидеру, миллиардеру Бидзине Иванишвили, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

2 июня участники протестов в Тбилиси разделились - одни собрались у парламента и напомнили о требовании отставки правительства, а другие, в основном студенты тбилисских вузов, собрались у школы, дистанцировавшись от политических требований.

Ряд грузинских неправительственных организаций выпустил 2 июня совместное заявление с шестью требованиями к властям. Одно из этих требований - провести расследование фактов злоупотребления служебными полномочиями при расследовании убийства двух подростков. Под заявлением подписались 16 организаций, в том числе "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность - Грузия", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Центр прав человека" и "42-я статья Конституции", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Протесты и волнения вызваны политической коррупцией в правовой и судебной системе и практикой пренебрежения к фундаментальным стандартам прав человека, отмечается в заявлении. Правозащитники потребовали не ограничивать созданную в парламенте временную следственную комиссию по расследованию убийства двух школьников, а расширить ее ареал и провести следствие по другим уголовным делам, в частности о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и гибели жителя Панкисского ущелья Темирлана Мачаликашвили.

Кроме того, представители НПО потребовали возложить политическую ответственность на должностных лиц, которые не смогли обеспечить проведение реальных и эффективных реформ в системе правосудия, и провести отбор кандидата на пост главного прокурора страны при участии широкой общественности.