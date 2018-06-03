Отец убитого подростка призвал оппозицию объединиться против власти

03 июня 2018, 00:30

Инициатор акции протеста у здания парламента, отец одного из убитых школьников призвал все оппозиционные политические силы объединиться для "развала всей системы".

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. 2 июня участники протестов в Тбилиси разделились - одни собрались у парламента и напомнили о требовании отставки правительства, а другие, в основном студенты тбилисских вузов, собрались у школы, дистанцировавшись от политических требований.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве, а 1 июня приговорил их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Вечером 2 июня отец одного из убитых школьников призвал все политические партии вывести своих активистов на акцию протеста и совместными усилиями "развались раз и навсегда эту систему". Его заявление на акции у здания парламента в Тбилиси транслировалось в прямом эфире грузинских телеканалов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Мужчина пояснил, что счел нужным обратиться к политическим организациям после поступившей к нему информации о возможных провокациях и планах силовиков задержать одного из организаторов акции, руководителя неправительственной организации "Центр реформы правосудия" Звиада Куправа.

"Мы уже ясно увидели, что правительство идет на насилие. Вы видите, как [спецслужбы планируют] совершить провокацию на мирной акции. Я не позволю, чтобы здесь правда не победила, правда обязательно должна победить", - сказал он, отметив, что ранее старался заручиться поддержкой общественности, а не политических партий.

Отец убитого школьника подчеркнул, что призывает к участию в акции протеста и представителей политической элиты, и рядовых граждан, каким является он сам.