Участники протестов в Тбилиси разделились на два лагеря

02 июня 2018, 21:07

Студенты тбилисских вузов не поддержали политические требования участников акции "Не убивай" и провели отдельную акцию солидарности с отцом убитого школьника, без требований об отставках.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "Не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. На сегодняшнюю акцию протеста у здания парламента в Тбилиси приехали жители Панкисского ущелья во главе с отцом убитого при спецоперации Темирлана Мачаликашвили.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве, а 1 июня приговорил их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Студенты отмежевались от политического протеста

Одновременно с акцией у здания парламента в Тбилиси сегодня вечером началась другая акция - студенты тбилисских вузов собрались у здания Тбилисской публичной школы №51 на улице Хорава, где учились убитые подростки. Они заявили, что выражают поддержку отцу убитого школьника, который инициировал первую акцию, но не хотят при этом поддерживать политические требования, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Студенты подчеркнули, что не хотят участвовать в акции у парламента из-за того, что она приняла политический характер.

"Они [участники акции перед парламентом] требуют изменить правительство, требуют внеочередных выборов [парламента], а мы выходим не для этого. Мы [требуем] наказания для убийц, хотим восстановления справедливости. Мы не требуем политических изменений, мы не хотим развала системы, систему нужно изменить", - заявила одна из участниц акции в ходе своего выступления.

Политологи указали на слабость властей на фоне протестов в Грузии

Предсказать определенно, к каким результатам приведут акции протеста, пока сложно, возможны разные варианты развития событий, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

По мнению руководителя Центра исследований безопасности и международных отношений Ники Читадзе, акции протеста могут продолжаться в течение месяца. Руководитель "Института стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили считает, что протесты могут продолжаться и дольше - он напомнил, что в 2007 году, период правления партии "Единое национальное движение", акции протеста привели к проведению внеочередных выборов президента и парламента.

Протестные акции противников политики Михаила Саакашвили начались в сентябре 2007 года. В ноябре 2007 года численность участников акций протеста возросла, оппозиция потребовала отставки президента. 7 ноября 2007 года митинг с требованием отставки Саакашвили в Тбилиси был разогнан. В ходе столкновений манифестантов с полицией пострадали около 600 человек, вечером того же дня Саакашвили объявил чрезвычайное положение в Тбилиси на 15 дней. После этого Саакашвили назначил внеочередные президентские выборы.

Оба политолога сошлись во мнении, что развитие ситуации зависит от количества протестующих и реакции властей.

"Акция серьезная, быстро увеличивается количество ее участников, быстро меняются ее требования - они становятся более жесткими. Уже прозвучало требование об отставке правительства и проведения внеочередных выборов парламента. Развитие событий зависит от ситуации и действий правительства", - сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, власти действуют неэффективно и "отстают на шаг от событий". В связи с этим Гоголашвили не исключил, что акции могут привести к революционной ситуации. Разрешению ситуации может послужить быстрое расследование убийства, если результаты этого расследования будут внушать доверие, однако для восстановления доверия общества в целом властям придется приложить большие усилия, подчеркнул он.