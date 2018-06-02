Жители Панкиси выразили поддержку отцу убитого школьника

02 июня 2018, 19:39

Поддержку отцу убитого подростка выразил отец застреленного при спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили, который собрал своих односельчан для участия в акции в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "#не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Сегодня стало известно, что сотрудники МВД начали вновь допрашивать несовершеннолетних участников конфликта.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве, а 1 июня приговорил их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Акция протеста "Не убивай" началась у здания парламента в Тбилиси. Люди собрались на проспекте Руставели, несмотря на дождливую погоду, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Формат проведения акции немного изменился - теперь участники акции с микрофонами выступают со ступеней парламентской лестницы, а несколько молодых людей стоят рядом, создав живую цепь.

Руководитель неправительственной организации "Центр реформы правосудия" Звиад Куправа заявил, что для участия в акции из Панкисского ущелья в Тбилиси приехал отец убитого в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили с группой своих односельчан. По словам правозащитника, Малхаза Мачаликашвили пытались ввести в заблуждение силовики, которые сообщили ему об отмене акции из-за ненастной погоды.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и скончался в больнице 10 января. По версии СГБ Грузии, Мачаликашвили попытался бросить в силовиков гранату, поэтому спецназовцы выстрелили в него. Родные убитого выразили недоверие следствию в связи с тем, что было уничтожено одно из главных доказательств - граната.

Малхаз Мачаликшвили присутствовал на акции 1 июня, ранее он заявил о своей солидарности отцу убитого подростка, инициатора акции протеста.