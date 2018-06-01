Премьер Грузии отказался уходить в отставку

01 июня 2018, 00:50

Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили, которого протестующие прогнали с акции у парламента, отверг требование об отставке кабмина и пообещал родным убитых школьников новое расследование дела 1 июня. Протестующие выразили недоверие полиции и повторили требование об отставке правительства.

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста в Тбилиси началась днем 31 мая после приговора Тбилисского горсуда по делу об убийстве двух школьников. Родные убитых, недовольные приговором, возложили ответственность на главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, и он подал в отставку. Протестующие потребовали сперва срочных отставок в системе правосудия, а затем и отставки всего правительства Грузии. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пришел поздно вечером на акцию, но собравшиеся прогнали главу кабмина, не дав ему выступить.

Тбилисский городской суд 31 мая оправдал одного обвиняемого по делу об убийстве школьников в Тбилиси, а обвинение второму подсудимому переквалифицировал по более легкой статье. Два школьника получили смертельные ножевые ранения в ходе драки у школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" было предъявлено двум подросткам, позднее прокуратура ужесточила обвинение одному из них.

После того, как Квирикашвили покинул место акции протеста, в здании администрации правительства Грузии был организован брифинг. Выступая перед журналистам, премьер-министр прокомментировал требование протестующих об отставке, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Квирикашвили заявил, что не дорожит своей должностью и готов в любой момент уйти в отставку, если это принесет благополучие стране и будет способствовать снятию напряженности, однако «сегодня такой момент не настал». По словам премьера, он пришел на акцию протеста, чтобы обратиться к родителям и членам семей убитых подростков. При этом Квирикашвили подчеркнул, что в Грузии «власть всегда стояла и стоит рядом с народом».

«Я никогда не избегал прямой коммуникации и поэтому решил прийти на акцию», - заявил он. По словам премьера, его появление на акции «большинством было принято положительно», а выступить перед собравшимися ему помешала только «малая часть политически ангажированных людей».

Глава правительства пообещал, что утром 1 июня главная прокуратура Грузии вернет дело об убийстве двух подростков министерству внутренних дел для нового, прозрачного расследования. Дело будет вести лично глава МВД Георгий Гахария, а сам Квирикашвили возьмет под контроль процесс расследования.

Кроме того, в кратчайшие сроки будет созвано парламентское заседание для утверждения состава временной следственной комиссии, которая тоже займется расследованием. Квирикашвили подчеркнул, что в комиссии большинством будет представлена оппозиция. Родители убитых смогут, по его словам, получать информацию о ходе следствия в любое время напрямую от МВД.

Также Квирикашвили призвал министра юстиции Тею Цулукиани провести отбор кандидата на пост главного прокурора страны при участии всех фракций парламента, неправительственных организаций и представителей гражданского общества.

Отец убитого школьника выразил недоверие главе МВД

После выступления Квирикашвили протестующие не отступили от своих требований об отставке правительства и заявили о недоверии министерству внутренних дел Грузии. Отец убитого Заза Саралидзе указал, что глава МВД ранее проигнорировал его обращение.

«Два месяца назад я в телевизионном эфире обратился к [главе МВД] Гахарии с просьбой о встрече, чтобы сообщить о своих подозрениях по этому делу. Он не то что не выслушал меня, он меня не принял», - заявил Заза Саралидзе на акции протеста, комментируя заявление премьер-министра.

Мужчина обратился к собравшимся с вопросом: «Вы верите ведомству Гахарии?», в ответ протестующие прокричали «Нет!». «Жду заявления премьера об отставке. Пусть [Квирикашвили] уйдет в отставку и развалится их система», - заявил Саралидзе, вызвав аплодисменты.

Ранее Саралидзе сообщил собравшимся у парламента, что сотрудник главной прокуратуры Грузии Мирза Субелиани, чьей отставки также требовали протестующие, покинул страну вместе с семьей. В МВД опровергли эту информацию, сообщило «Интерпрессньюсс».