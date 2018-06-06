Депутаты парламента Грузии поспорили о расследовании убийства школьников

06 июня 2018, 19:44

Партия "Единое национальное движение" отказалась войти в состав парламентской следственной комиссии по делу об убийстве двух школьников, назвав ее создание отвлекающим маневром властей. Правящая партия упрекнула представителей ЕНД в непоследовательности.

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста, вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Поздно вечером 2 июня отец одного из убитых школьников, призвал все оппозиционные политические силы объединиться для "развала всей системы". 3 июня стало известно, что протесты в Тбилиси поддержали четыре партии - "Единое национальное движение", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Государство для народа" и Национал-демократическая партия.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая стало известно, что с одного из обвиняемых суд частично снял обвинения. Второму подростку суд переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Окончательный приговор суд огласил после начала протестов. 1 июня подростки были приговорены к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Парламент Грузии утвердил сегодня создание временной следственной комиссии по делу об убийстве двух школьников на внеочередном заседании. За создание комиссии проголосовали 95 депутатов, против выступил один, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Председателем комиссии избран вице-спикер парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе, за него проголосовал 91 депутат. Также на пост председателя комиссии претендовала депутат от партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания, но ее поддержал только один депутат.

В состав комиссии вошли 17 депутатов, большинство из которых представляют оппозицию. От правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в комиссию вошли депутаты Арчил Талаквадзе, Мамука Мдинарадзе, Екатерина Беселия, Анри Оханашвили, Дмитрий Цкитишвили и Софико Киладзе. От оппозиции - Отар Кахидзе, Элене Хоштария, Ираклий Абесадзе, Серго Ратиани, Хатуна Гогоришвили, Мамука Чиковани, Георгий Бокерия, Ирма Нидирашвили и Ада Маршания. Также в состав комиссии вошла независимый депутат Саломе Зурабишвили.

Депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" стали единственными, кто отказался работать в составе комиссии. Представители партии заявили, что создание комиссии имеет целью перенос внимания общественности.

"Создание этой комиссии - попытка перекрыть общественный консенсус, требования разрушения этой системы и, в первую очередь, отставки министра юстиции Теи Цулукиани. Она создала эту систему, которая не вызывает доверия у населения", - сказала на заседании парламента депутат от ЕНД Саломе Самадашвили.

Ранее представители грузинских неправительственных организаций потребовали отставки министра юстиции Грузии Теи Цулукиани. Активисты заявили, что Цулукиани не может выбирать нового главного прокурора, так как не справилась с задачей реформирования системы правосудия. Премьер-министр Грузии отверг требование об отставке главы Минюста.

Лидер парламентского большинства, состоящего из представителей и сторонников правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", Арчил Талаквадзе указал, что именно ЕНД "категорически требовало создания временной следственной комиссии".

"Они (ЕНД) думали, что мы не поддержим это требование. Когда увидели, что мы принципиально поддержали создание комиссии и представлены в ней в меньшем количестве, чем оппозиция, они за полчаса кардинально изменили свое решение. Сегодня [представители ЕНД] говорят, что все это не имеет смысла и комиссия - неэффективный шаг. Где ваша политическая ответственность, как может верить вам народ, если за полчаса вы полностью меняете свое заявление и позицию?" - сказал Талаквадзе. обращаясь к депутатам от ЕНД.

Он обратил внимание, что ЕНД поддержало акции протеста в Тбилиси, требуя не справедливости, а "разрушений в стране и дестабилизации".

После отказа ЕНД от работы в комиссии квотой партии воспользовалась другая оппозиционная партия, "Европейская Грузия". Согласно регламенту парламента, комиссия будет работать в течение трех месяцев, в случае необходимости ее работу могут продлить. Первое заседании комиссии состоится в Тбилиси 7 июня, его основная часть будет посвящена организационной работе.

Все необходимые документы следствия комиссия затребует, а часть изучит на месте, сообщил председатель комиссии Серги Капанадзе. Он подчеркнул, что никто не сможет помешать следствию.