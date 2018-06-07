Читатели "Кавказского узла" высказались насчет женского обрезания в Дагестане

07 июня 2018, 15:35

Большинство читателей "Кавказского узла" считают женское обрезание калечащей и не отвечающей традициям ислама практикой, показал опрос "Дагестан – надо ли обрезать женщин?" Жительницы Дагестана рассказали, что их беспокоит проблема женского обрезания в республике.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня "Правовая инициатива" опубликовала исследование "Практики калечащих операций в республиках Северного Кавказа: стратегии преодоления", согласно которому в Дагестане ежегодно около 1240 девочек становятся жертвами калечащих операций на половых органах. Авторы исследования пришли к выводу, что практика женского обрезания совершается при молчаливой поддержке мужчин, а государство не предпринимает никаких шагов, чтобы ее прекратить.

Женское обрезание - жестокая, калечащая практика повреждения женских половых органов без медицинских оснований, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Женское обрезание на Кавказе", в котором собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.

"Кавказский узел" решил узнать у читателей мнение о женском обрезании и разместил на главной странице опросный лист, в котором предложил выбрать высказывание, которое больше всего, по мнению участников опроса, соответствует их мнению.

Опрос не является репрезентативным, но его итоги уже показывают, что большинство читателей выступают против женского обрезания.

Больше всего к 15.35 мск 7 июня, 57,14% голосов читателей, набирает высказывание официального представителя Минздрава России Олега Салагая о том, что "женское обрезание – вредная калечащая практика". Следом идет высказывание муфтия Западной Грузии Беглара Камашидзе, который заявил, что женское обрезание – "это не традиция ислама", оно набрало 17,86%.

8,93% читателей поддержали председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, который заявил: «Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на Земле", еще 7,14% проголосовали за слова врача-гинеколога Хадижат Ажубовой о том, что "обрезание полезно с точки зрения интимной гигиены".

Некоторые читатели решили прокомментировать свои ответы. "Кто-нибудь говорит о том, что обрезание должно правильно выполняться? Что при правильном выполнении операции никто калекой не остается! Это аналог мужского обрезания", - написал Арсен Курбанов в обсуждении темы опроса на странице "Кавказского узла" в соцсети "ВКонтакте". "Ни в Коране, ни в сунне пророка Мухаммада нет указания на это. Люди уже не могут отличить где ислам, а где дикие, придуманные традиции", - высказала свое мнение там же Амина Алиева.

Дагестанки обеспокоены сохранением практики женского обрезания в республике

Своим мнением по вопросу женского обрезания с "Кавказским узлом" поделились и жительницы Дагестана. Они в большинстве своем отрицательно относятся к такой практике и считают, что авторитетные люди должны дать этому явлению разъяснение.

62-летняя жительница Махачкалы Мадина Алиева рассказала, что сам доклад "Правовой инициативы" не читала, но слышала о нем. "Эта тема бурно обсуждалась, насколько помню, более года назад, потом забыли, и сейчас все пошло по второму кругу", - сказала она.

"Кавказский узел" также сообщал, что широкое обсуждение проблемы женского обрезания в Дагестане началось в августе 2016 года после публикации результатов первого исследования "Правовой инициативы". Правозащитники тогда отмечали, в частности, что калечащие операции на девочках совершаются при поддержке духовенства и рассматриваются населением как религиозная обязанность. По предварительной оценке авторов исследования, в республике живут десятки тысяч женщин, над которыми проводились подобные операции. Правозащитники предложили криминализировать женское обрезание и организовать широкую общественную дискуссию о проблеме. 19 августа 2016 года в Госдуму был внесен законопроект о наказании за женское обрезание, совершенное по религиозным мотивам.

"Что я могу сказать? Я против. Своей дочери не делала такое, никто из моих родственников не делал. Мальчикам – да, так как это обязательно по исламу, а вот про девочек - это больше похоже на старую традицию, не имеющую к религии отношение. У нас в Дагестане это в нескольких районах делают. Например, андийцы, проживающие в Ботлихском районе. У них, как мне рассказывали, если девочке не провели эту операцию в детстве, ее могут не взять замуж сельчане", - рассказала Алиева.

По ее словам, поскольку эта тема поднялась в обществе, то "авторитетные люди должны дать этому явлению разъяснение". "Ну, например, муфтий, раз уж на религию ссылаются [сторонники обрезания]", - добавила она.

По словам 22-летней Наргиз Магомедовой, до недавнего времени она считала, что подобные практики актуальны лишь в странах Африки. "Еще больше удивило, что речь идет не о единичных старушках, а о таком количестве молодых женщин. В Дагестане много тем, о которых "не принято" говорить, но это не значит, что проблемы не существует. В этом случае лучшее решение – уголовное преследование тех, кто проводит эту процедуру", - сказала Магомедова.

28-летняя Зарипат Гусейнова из Буйнакска заявила, что возмущена обсуждением этой темы, и считает, что "не нужно делать из мухи слона". "Вы, журналисты, правозащитники, любите темы из пальца высасывать. В России проблем столько, а вас заинтересовало только обрезание женщин. Вон, в России малолетки бухают, рожают, потом бросают детей. Таких проблем нет в Дагестане. Если даже и проводят эту процедуру, то всему есть объяснение. Это не только традиция, но и религия этого требует. Я сама родом из Ботлихского района и могу сказать, что не во всем районе это проводится", - сказала она.

По словам шеф-редактора портала "Даптар" Светланы Анохиной, женское обрезание сейчас фактически никак не регулируется российским законодательством. При этом в августе 2016 года председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил о том, что он "выступает за обрезание всех женщин". Его слова вызвали большой резонанс, после чего Бердиев назвал свое высказывание шуткой. При этом он добавил, что ислам не предписывает обрезание женщин, но "снизить сексуальность женщин" необходимо.

25-летняя Зайнаб Ибрагимова из Кизляра полагает, что случаи женского обрезания единичны, а сама проблема преувеличена. "Мне кажется, проблема несколько преувеличена, чем есть на самом деле. Я слышала, что такая процедура проводится, в том числе и в нашем [Цумадинском] районе, но от нее постепенно отходят. Это единичные случаи. Далеко не все делают. Обычно бабушка, если строго соблюдает традиции, настаивает, но повторю: это нечасто", - сказала Ибрагимова.

37-летняя жительница Дагестана Анжела Магомедова считает, что о таких проблемах, как женское обрезание, говорить нужно. "Помимо женского обрезания, есть проблема близкородственных браков - это также с медицинской точки зрения плохо для здоровья будущих детей, рожденных в этих браках. Однако когда такие проблемы озвучивают, то они сразу встречают жесткий отпор традиционалистов с их: "у нас так принято", "это наши традиции", - сказала женщина.

По ее словам, в местах, где процедура женского обрезания практикуется, население религиозное, и единственными авторитетами для этих людей являются религиозные лидеры. "Как я понимаю, в исламе нет такого предписания, а значит, имамы, да и муфтий должны говорить, что это не является требованием ислама. Хотя сомневаюсь, что они [религиозные деятели] пойдут на это. Мужчины в исламе любят рассуждать на тему, чего женщине нельзя делать", - добавила Магомедова.