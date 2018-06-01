"Правовая инициатива": 1240 девочек подверглись обрезанию в Дагестане

01 июня 2018, 19:13

Практика калечащих операций на половых органах у девочек, совершается при молчаливой поддержке мужчин, а государство не предпринимает никаких шагов, чтобы ее прекратить, говорится в опубликованном сегодня исследовании "Правовой инициативы", оценившей число жертв обрезания на Северном Кавказе за год.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа 2016 года был опубликован отчет "Правовой инициативы по России" по итогам исследования о распространении в Дагестане практики женского обрезания. Правозащитники предложили криминализировать женское обрезание и организовать широкую общественную дискуссию о проблеме. 19 августа 2016 года в Госдуму был внесен законопроект о наказании за женское обрезание, совершенное по религиозным мотивам.

Женское обрезание - частичное или полное удаление наружных женских гениталий, а также нанесение других травм женским половым органам по немедицинским основаниям. В справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Северном Кавказе" собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.

Сегодня "Правовая инициатива" опубликовала второе исследование - "Практики калечащих операций в республиках Северного Кавказа: стратегии преодоления". Его авторами стали сотрудничающая с Проектом "Правовая инициатива" юристка Юлия Антонова и кандидат политических наук, президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"Главная цель второго отчета – это привлечь внимание официальных органов и лиц к проблеме калечащих операций в регионе, содействовать искоренению практики и защите девочек от риска стать жертвой вредоносной практики в будущем", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте "Правовой инициативы", где размещено исследование.

По информации правозащитников, второе исследование было проведено для анализа ситуации с практиками калечащих операций на Северном Кавказе в феврале - декабре 2017 года, где респондентами выступали мужчины, чьим женам, дочерям или родственницам было сделано или не сделано обрезание.

Возраст респондентов составил от 27 до 78 лет. И них 18 мужчин из Республики Дагестан (17 - женаты, 1 - нет). Эксперты - имамы разных районов Дагестана, говорится в исследовании "Практики калечащих операций в республиках Северного Кавказа: стратегии преодоления".

"Наибольшая часть выборки респондентов пришлась на высокогорные юго-западные районы Республики Дагестан - Ботлихский, Цумадинский, Цунтинский, Тляратинский, а также равнинные - Кизилюртовский, Кизлярский, Тарумовский районы (они отличаются большим числом переселенцев из высокогорных районов) и смешанные села вблизи Махачкалы и Хасавюрта", - говорится в исследовании.

Его авторы также отмечают, что опрос экспертов проводился в Гумбетовском, Унцукульском, Гунибском, Хунзахском, Гергебильском, Шамильском, Казбековском, Кизилюртовском, Хасавюртовском, Кумторкалинском, Левашинском, Лакском, Сергокалинском, Дахадаевском, Акушинском и Дербентском районах и в городе Махачкала.

Согласно документу, "при работе над исследованием самые большие трудности возникли при опросе религиозных деятелей". "Способных ответить на вопрос оказалось немного. Большинство попыток контакта с имамами не привели к результату. Они просто не знали, что ответить, одни вообще не слышали, что такое есть, другие односложно отвечали, что такое возможно, но они не знают точно и не могут ничего рассказать. Поэтому, чтобы получить 10 интервью, пришлось предпринять не менее 50 попыток их проведения, перемещаясь по горным и высокогорным районам наугад", - говорится в отчете.

Мужчины поддержали женское обрезание

Основная масса мужчин продолжает рассматривать данную традицию как данность. Нельзя сказать, чтобы она их сильно беспокоила, так как, "по мнению респондентов, она относится исключительно к сфере внимания и заботы женщин", отмечают авторы исследования.

"Мужчины преимущественно не рассматривают калечащие операции как проблему, на которую нужно обращать внимание или заниматься ею: "Это не проблема, а обычай". "Это разве проблема?", "Хорошо, раз так по шариату. Мусульмане должны быть обрезаны". Большинство опрошенных мужчин (7 респондентов) также ответили, что они готовы поддержать производство калечащих операций их собственным дочерям: "Если надо, пусть делают", "Раз по религии надо, это обязательно", "Положено, значит, положено". Но тут же сами подчеркивают, что их "не поставят даже в известность" и они вообще об этом даже и не узнают: "Меня не спрашивают и не сообщают", - говорится в документе.

По данным правозащитников, "никакого права голоса в вопросе совершения калечащих операций девочкам мужчины не имеют". "Однако абсолютно подавляющее большинство опрошенных мужчин (15 респондентов) высказываются однозначно и категорично против какого-либо запрета калечащих операций, при этом ничем и никак не мотивируя свою позицию", - говорится в отчете.

1240 девочек - минимальный показатель жертв обрезания в Дагестане

По оценкам авторов второго отчета, ежегодно около 1240 девочек становятся жертвами калечащих операций на половых органах в Республике Дагестан.

"Если принять во внимание статистические данные и долю девочек, которые подвергаются калечащим операциям в том или ином районе, то наши расчеты выглядят следующим образом: Ботлихский и Цунтинский районы - 90–100% девочек подвергаются операциям ~800 человек + Тляратинский район - 50% девочек ~140 человек + Цумадинский и Кизлярский районы - 30% девочек ~ 300 человек = 800+140+300=1240 девочек ежегодно. Итак, даже приблизительный и самый минимальный показатель жертв обрезания, который мы оценивали по нижнему порогу статистики в Дагестане, составляет 1240 девочек в год", - говорится в исследовании.

При этом, по данным Юлии Антоновой, "мнения о необходимости производства калечащих операций в отношении девочек внутри Дагестана разнятся даже среди религиозных деятелей".

"Одни заявляют об обязательности продолжения данной практики, другие считают ее ненужной и отказались от нее, не видя в ней смысла и ссылаясь на религиозный запрет на изменение облика и тела, нанесение вреда здоровью. Хирургические операции, приводящиеся в кустарных условиях, не имеющие медицинских показателей и нарушающие естественных функций организма, — всегда риск. А большинство респондентов второго отчета просто не знают, что ответить, не знают, в чем причина, не знают, нужно совершать калечащие операции или нет", - заявила она.

Часть имамов выступила против женского обрезания

Кумыкский имам заявил об отсутствии практики калечащих операций среди кумыков, а имамы аварских районов отметили, что женское обрезание постепенно прекращают делать, указывается в исследовании.

"У нас не практиковалось. Никогда. Главная цель - польза. В Исламе женщина защищена. Все обосновывается пользой. Но в наших условиях, когда делать не умеют, когда наносят вред здоровью, делают неправильно, в этом нет смысла, наоборот»; «…раз вопрос спорный… нет уверенности… нет знания… здесь лучше не делать (тем более это необязательно), не наносить вред человеку", - цитируются в докладе слова кумыкского имама.

Имамы из аварских районов отметили, что "калечащие операции стали меньше, намного меньше делать". "Но, наверное, такие, кто делает, тоже есть. Мало их. Меньше стало (...) Это не обязательно. Это семья решает… если не делать — греха нет вообще", - пояснил один из имамов.

Государство не реагирует на практику обрезания девочек, уверены правозащитники

При этом, по данным правозащитников, за полтора года после публикации первого отчета государство не предприняло никаких шагов для решения проблемы.

"Хотя прокуратура Республики Дагестан инициировала две проверки, но цель этих мероприятий заключалась в перепроверке информации, содержащейся в отчете", - говорится в документе.

По данным правозащитников, проверки прокуратурой были проведены в сентябре 2016 года и в январе 2017 года. "Нельзя было ожидать, что кто-то из пострадавших смог бы назвать властям имена людей - производителей калечащих операций. Это означало бы свидетельство перед прокуратурой против своих односельчан и даже ближайших родственников. Поэтому в ходе проверки не были установлены факты, подтверждающие калечащие операции в отношении малолетних девочек в Дагестане", - говорится в отчете.

По данным авторов исследования, "это была единственная мера реагирования государства на проблему калечащих операций за полтора года". "Хотя в новостном рейтинге за 16–20 августа 2016 года первый отчет Проекта "Правовая инициатива" держался в топе самых обсуждаемых тем Интернета, ни последующие многочисленные публикации, ни заявления публичных персон и законодателей не повлияли на государственную оценку ситуации с производством калечащих операций в Дагестане. Никаких государственных действий по пресечению их не последовало", - отмечается в отчете.

Напомним, что Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обещал заняться проблемой женского обрезания на Кавказе. Женское обрезание сейчас фактически никак не регулируется российским законодательством, высказала ранее мнение "Кавказскому узлу" шеф-редактор портала "Даптар" Светлана Анохина.

При этом в августе 2016 года председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил о том, что он "выступает за обрезание всех женщин". "Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность уменьшилась”, - сказал муфтий, отметив, что обрезание практикуется в некоторых населенных пунктах Дагестана.

Слова Бердиева вызвали большой резонанс, после чего он заявил, что эти слова были шуткой. При этом он добавил, что ислам не предписывает обрезание женщин, но «снизить сексуальность женщин» необходимо.