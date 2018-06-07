Женское обрезание на Кавказе

07 июня 2018, 20:06

Женское обрезание - жестокая, калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность. В настоящее время в мире насчитывается примерно 140 миллионов девушек и женщин с последствиями женского обрезания. Наиболее широко женское обрезание практикуется в западных, восточных и северо-восточных районах Африки, в некоторых странах Азии и Ближнего Востока, а также среди иммигрантов из этих регионов .

В справке "Кавказского узла" собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе. На Кавказе практика женского обрезания распространена в отдельных районах Дагестана и Грузии. Достоверные данные о ситуации в Азербайджане отсутствуют.

Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, заявлявший, что "выступает за обрезание всех женщин", по итогам голосования в Интернете был 10 марта признан "Сексистом года - 2016".

Типы женского обрезания

Женским обрезанием принято называть практики повреждения женских половых органов, включая все операции по частичному и полному удалению наружных женских гениталий или нанесение других травм женским половым органам по немедицинским причинам.

Всемирная организация здравоохранения выделяет 4 основных типа женского обрезания :

Частичное или полное удаление клитора (клиторидэктомия) или клиторального капюшона (кожных складок вокруг клитора). Частичное или полное удаление клитора и малых половых губ. "Фараоново обрезание". Сужение входа во влагалище путем создания плотного кольца в результате обрезания и смыкания внутренних, а иногда и внешних половых губ с удалением или без удаления клитора. Все другие наносящие вред операции на женских гениталиях в немедицинских целях (прокалывание, пирсинг, надрезание, выскабливание, клеймение и др.).

В мировом медицинском сообществе вместо выражения женское обрезание обычно используются термины нанесение увечий женским гениталиям, калечащие операции на женских половых органах или повреждение женских гениталий. Сопоставление женского обрезания с обрезанием у мужчин оспаривается, поскольку клиторидэктомия скорее является эквивалентом ампутации большей части пениса .

Последствия женского обрезания для здоровья

Женское обрезание не несет никакой пользы для здоровья, а причиняет только вред, нарушая естественные функции организма. Непосредственными осложнениями операций по женскому обрезанию могут быть острая боль, шок, кровотечение, бактериальная инфекция, задержка мочи, незаживающие раны в области гениталий, травмы прилегающих тканей гениталий. При сужении или смыкании входа во влагалище женское обрезание делает необходимым последующие хирургические вмешательства с тем, чтобы сделать возможными сексуальные отношения и деторождение. В долгосрочной перспективе женское обрезание может вызвать рецидивирующие инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, кисты, бесплодие, повышенный риск осложнений во время родов и смерти новорожденных детей .

Последствия женского обрезания могут включать также депрессию, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство, проблемы с памятью и другие симптомы нарушений психики .

Женское обрезание и права человека

Женское обрезание на международном уровне признается нарушением прав девушек и женщин, проявлением крайней формы половой дискриминации. Практически всегда эти операции проводятся среди несовершеннолетних и являются нарушением прав детей. Практика женского обрезания также нарушает права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность, право быть свободным от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, а также право на жизнь в случае, когда эти операции приводят к смерти .

11 мая 2011 года была открыта для подписания Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), обязывающая государства ускорить меры по предотвращению женского обрезания и поддержке женщин, подвергшихся этой практике. Азербайджан, Армения и Россия этот конвенцию не подписали. 19 июня 2014 года документ подписала Грузия, однако его ратификация не состоялась .

Женское обрезание и ислам

Упоминания о женском обрезании в Коране отсутствуют, хотя одобрение этой практики и можно найти в ряде хадисов. Распространение женского обрезания в Дагестане эксперты склонны связывать с этническими доисламскими обычаями, обращая внимание, что женское обрезание практикуется теми народами Дагестана, которые позже других приняли ислам . Появление практики женского обрезания в Африке также относится к доисламской эпохе . Операции по повреждению женских гениталий в современной Африке практикуются не только в мусульманских общинах, но и среди христиан, а также среди приверженцев местных анимистических культов .

Женское обрезание на Северном Кавказе

Калечащие операции на половых органах у девочек совершаются при молчаливой поддержке мужчин, а государство не предпринимает никаких шагов, чтобы ее прекратить, говорилось в опубликованном 1 июня 2018 года исследовании организации "Правовая инициатива". Во втором по счету исследовании, посвященному проблеме женского обрезания, был проведен опрос мужчин, чьим женам, дочерям или родственницам была сделана или была не сделана такая операция. "Наибольшая часть выборки респондентов пришлась на высокогорные юго-западные районы Республики Дагестан - Ботлихский, Цумадинский, Цунтинский, Тляратинский, а также равнинные - Кизилюртовский, Кизлярский, Тарумовский районы (они отличаются большим числом переселенцев из высокогорных районов) и смешанные села вблизи Махачкалы и Хасавюрта", - говорилось в исследовании.

По данным правозащитников, "никакого права голоса в вопросе совершения калечащих операций девочкам мужчины не имеют". "Однако абсолютно подавляющее большинство опрошенных мужчин (15 респондентов) высказываются однозначно и категорично против какого-либо запрета калечащих операций, при этом ничем и никак не мотивируя свою позицию", - отмечалось в исследовании.

По оценкам авторов, ежегодно около 1240 девочек становятся жертвами калечащих операций на половых органах в Республике Дагестан. "Если принять во внимание статистические данные и долю девочек, которые подвергаются калечащим операциям в том или ином районе, то наши расчеты выглядят следующим образом: Ботлихский и Цунтинский районы - 90–100% девочек подвергаются операциям ~800 человек + Тляратинский район - 50% девочек ~140 человек + Цумадинский и Кизлярский районы - 30% девочек ~ 300 человек = 800+140+300=1240 девочек ежегодно. Итак, даже приблизительный и самый минимальный показатель жертв обрезания, который мы оценивали по нижнему порогу статистики в Дагестане, составляет 1240 девочек в год", - пояснили свою оценку исследователи.

Ранее, 15 августа 2016 года, "Правовая инициатива" выпустила доклад "Производство калечащих операций на половых органах у девочек в Республике Дагестан", в котором акцентировала внимание, что такого рода операции совершаются там с одобрения духовенства.

По данным доклада, на Северном Кавказе женское обрезание распространено в отдельных высокогорных районах и переселенческих равнинных селах Дагестана. Наиболее широко калечащие операции на женских гениталиях практикуются среди народов, населяющих Восточный Дагестан: среди аварцев (главным образом из Тляратинского и Цумадинского районов) и причисленных к ним малочисленных народов (например, гунзибцев и бежтинцев) .

Также небольшие закрытые группы, практикующие женское обрезание, есть в Чечне. Единичные случаи встречаются и в других республиках Северного Кавказа, но там это явление не имеет массового характера .

Обрезание, согласно докладу "Правовой инициативы", очень редко производится в больнице. Как правило, его делают на дому люди, не имеющие медицинского образования. Обрезание в Дагестане преимущественно делают девочкам в раннем детстве в возрасте до трех лет (в редких случаях обрезание совершается и над более старшими детьми, до 12 лет). В ходе операции девочкам удаляют клитор полностью или повреждают его. Многие практикующие обрезание, чтобы только соблюсти ритуал, ограничиваются пусканием крови. Женщины, подвергшиеся обрезанию, оправдывают эту практику и выступают за ее сохранение. Решение об операции обычно принимает мать или старшая родственница девочки .

17 августа 2016 года председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что он "выступает за обрезание всех женщин". "Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность уменьшилась", - сказал муфтий, признав, что обрезание практикуется в некоторых населенных пунктах Дагестана, чтобы "успокоить женскую прыть". Бердиев при этом указал, что ислам не предписывает обрезание женщин, но "снизить сексуальность женщин" необходимо . Вечером того же дня Бердиев назвал свое высказывание о необходимости обрезания всех девочек шуткой.

В Совете муфтиев России прокомментировали заявление Бердиева, назвав женское обрезание традицией, чуждой исламу и возникшей еще до его появления .

Глава Центрального духовного управления мусульман Мордовии Фагим Шафиев также заявил, что в исламских религиозных традициях подобный обряд никогда не был подтвержден духовным правом .

В отдаленных горных районах Дагестана, однако, царит совсем иная точка зрения: "Мой муж преподает в медресе, он с алимами [мусульманскими учеными] посовещался и они решили, что обрезание обязательно нужно делать. Если не делать, то в судный день Даджаль [Антихрист] привлечет женщину на свою сторону. Еще сейчас очень много женщин без мужей. Чтобы женщины не гуляли, чтобы у них не было особой тяги к мужчинам и не было разврата, обязательно нужно делать обрезание. И девушкам обязательно нужно делать обрезание, чтобы не была слишком темпераментной. Все наши алимы так считают" .

Реагируя на широкий общественный резонанс, вызванный докладом "Правовой инициативы" и высказываниями Бердиева, Минздрав России выступил с критикой женского обрезания в Дагестане. Генпрокуратура России пообещала проверить законность данной практики. 19 августа 2016 года депутат Мария Максакова-Игенбергс внесла в Госдуму законопроект о наказании за женское обрезание.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские адвокаты сочли женское обрезание у девочек уголовно наказуемым. По их словам, женское обрезание может быть квалифицировано как причинение вреда здоровью.

В августе 2016 года глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая попросила генерального прокурора Юрия Чайку проверить сообщения о случаях проведения женского обрезания в Дагестане. Проверка, проводившаяся прокуратурой Дагестана в сентябре, не нашла подтверждения этой информации и оснований для принятия мер . Гурцкая назвала этот ответ "ярким примерном халатного отношения к возложенным обязанностям" и заявила о намерении обратиться к генеральному прокурору с просьбой "провести качественную проверку, а не формальное прочтение отчета".

В декабре 2016 года прокуратура Дагестана затребовала у правозащитной организации "Правовая инициатива по России" все документы и материалы по итогам исследования о калечащих операциях на половых органах у девочек в Дагестане .

Женское обрезание в Грузии

4 ноября 2016 года Институт по освещению войны и мира (IWPR) сообщил о распространении практики женского обрезания в Грузии. Согласно данным IWRP, обрезанию подвергаются девочки из сел, где компактно проживают около трех тысяч этнических аварцев. В частности, это села Тиви, Сарусо и Чантлискуре Кварельского района, относящегося к Кахетии. Аварские сообщества ведут очень закрытый образ жизни, поэтому грузинские власти и жители окрестных сел, не принадлежащие к их культуре, сведениями о случаях женского обрезания не обладают.

12 ноября 2016 года омбудсмен Грузии подтвердил сведения о женском обрезании в трех селах: Тиви, Сарусо и Чантлискуре.

Женское обрезание в Азербайджане

По данным организации "Межпарламентский союз", в Азербайджане практики женского обрезания не существуют и никогда не существовали .

30 января 2016 года директор Правозащитного Центра Азербайджана Эльдар Зейналов в статье на сайте газеты "Эхо" отметил: "Есть неконкретная информация о применении женского обрезания и в Азербайджане, среди некоторых горских народностей. Официальной статистики по этому вопросу нет, как нет и серьезной дискуссии по этому вопросу. Но еще больше отсутствия исследований Минздрава и Госкомрелигии тревожит то, что в Азербайджане эта практика прямо не запрещена, да и с присоединением к Стамбульской конвенции наша страна не спешит. А значит, с распространением некоторых специфических версий ислама на севере страны маленьких девочек-мусульманок может ожидать печальная судьба их африканских сестер по вере..." .

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