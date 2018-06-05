Сторонники Самвела Бабаяна в Армении потребовали оправдать генерала

05 июня 2018, 03:28

На акцию в защиту бывшего главы Минобороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна к зданию Кассационного суда в Ереване вышли около 50 его сторонников. Активисты потребовали оправдать генерала и призвали единомышленников собраться на акцию протеста в день слушания кассационной жалобы.

Как сообщал "Кавказский узел", участники акции протеста "Армения без политических заключенных" потребовали от Кассационного суда до 21 мая принять в производство дело Бабаяна и освободить его. 21 мая активисты вновь провели акцию протеста, а два депутата от фракции "Елк" передали в суд ходатайство об освобождении Бабаяна под их поручительство. В Ереване Кассационный суд согласился в сжатые сроки рассмотреть ходатайство, после чего активисты временно приостановили акцию в его поддержку.

О задержании двух человек, у которых, по данным силовиков, был найден переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" стало известно 22 марта 2017 года. Суд признал причастность к ввозу ПЗРК в Армению Самвела Бабаяна и 28 ноября приговорил его к 6 годам заключения. Оппозиция и сам Бабаян назвали его арест политически мотивированным.

Участники акции, состоявшейся 4 июня, держали в руках портреты Бабаяна, они скандировали «Свободу Бабаяну! Свободу политзаключенным!», передает корреспондент «Кавказского узла».

Наличие политзаключенных негативно сказывается на Армении и ставит под угрозу как национальную безопасность, так и экономику, заявил в ходе акции один из ее координаторов, член партии «Единение» Андраник Теванян.

Кассационная инстанция оказалась в смятении, не зная, как поступить в условиях новых политических реалий, считает он.

«Ранее все их действия координировались по указанию сверху, а теперь, когда практике вмешательства положен конец, они не знают, как поступить. А раз не знают, как поступить, то остается единственный выход – следовать букве закона», - подчеркнул Теванян.

Он отметил, что слушание кассационной жалобы защиты Бабаяна назначено на 15 июня в 11.00 (10.00 по мск), и призвал сторонников экс-министра собраться в это день у здания суда.

Амнистия - это наилучшее решение вопроса политзаключенных, заявил корреспонденту "Кавказского узла" наблюдавший за акцией протеста председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян.

По его мнению, новая власть оказалась в довольно сложной ситуации: с одной стороны, обещала решить проблему с политзаключенными, а с другой, приняла политическое решение не оказывать давление на судебные органы, которые по привычке ждут указаний сверху.

«Власть должна задуматься об ином решении. Общество ждет конкретных шагов, и не все понимают, почему она не пытается вмешаться в решение проблемы. Стереотип, что власть решает все, до сих пор наблюдается в обществе", - заявил Ишханян. ПОо его словам, если откладывать решение проблемы политзаключенных, то это может вызвать недоверие властям. "Амнистия стала бы лучшим вариантом, чтобы решить эту проблему без давления на судебную систему», - сказал он.

Биография Самвела Бабаяна опубликована в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".