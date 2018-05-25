Сторонники Самвела Бабаяна приостановили акцию протеста

25 мая 2018, 05:36

В Ереване Кассационный суд согласился в сжатые сроки рассмотреть ходатайство об освобождении из-под стражи бывшего главы Минобороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна. После этого активисты временно приостановили акцию в его поддержку.

"Кавказский узел" информировал, что 18 мая более 50 участников акции протеста "Армения без политических заключенных" потребовали от Кассационного суда до 21 мая принять в производство дело Бабаяна и освободить его. В противном случае активисты пригрозили ежедневными и более многочисленными акциями протеста. 21 мая активисты вновь провели акцию протеста, а два депутата от фракции "Елк" передали в суд ходатайство об освобождении Бабаяна под их поручительство.

22 марта 2017 года стало известно о задержании двух человек, у которых, по данным силовиков, был найден переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла". 28 ноября суд признал причастность Самвела Бабаяна к ввозу ПЗРК в Армению и приговорил его к 6 годам заключения. Оппозиция и сам Бабаян назвали его арест политически мотивированным.

24 мая сторонники Бабаяна провели очередную акцию протеста с требованием принять в производство кассационную жалобу защиты бывшего министра обороны Нагорного Карабаха и рассмотреть представленное депутатами ходатайство об изменении ему меры пресечения. По оценке организаторов, в акции участвовало свыше 50 человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Член партии "Единение" Андраник Теванян заверил, что сторонники Самвела Бабаяна организуют акции протеста с требованием, адресованном Кассационному суду, а не акции гражданского неповиновения. По его словам, они не ставят перед собой задачу блокировать улицы и здания или препятствовать работе государственных учреждений. "Мы не получили ответа, какой позиции придерживается Кассационный суд в вопросе изменения меры пресечения под поручение депутатов... Мы намерены потребовать разъяснений", - заявил Теванян в ходе акции.

Эти протесты не препятствуют деятельности нового правительства, заявил в ходе акции лидер партии "Национальное согласие" Арам Арутюнян. По его словам, сторонники Бабаяна выдвигают требования к судебной власти, судьям и прокурорам.

В итоге 24 мая организаторов акции в присутствии журналистов принял председатель Уголовной палаты Кассационного суда Серж Аветисян. По его словам, кассационная инстанция принимает жалобы, и это единственный случай в его практике, когда представлено ходатайство об изменении меры пресечения.

"Такой практики я не припомню. Какого-либо срока, регламентирующего рассмотрение срока ходатайства, нет. Тем не менее никто не собирается необоснованно затягивать сроки и ждать истечения полагающегося по закону трехмесячного срока. Уверяю, что дело будет рассмотрено в разумно сжатые сроки", - заявил Аветисян.

После окончания встречи сторонники Бабаяна решили приостановить акции протеста. Однако, если кассационная инстанция затянет со сроками рассмотрения этого дела, активисты обещают возобновить протесты.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Самвела Бабаяна.