Более ста обманутых дольщиков приняли участие в митинге в Сочи

04 июня 2018, 01:11

Митинг обманутых дольщиков состоялся в Сочи. Участники акции приняли резолюцию, в которой попросили вмешаться в ситуацию президента РФ и разработать механизмы поиска и возврата денег дольщиков. Шестеро представителей жилищно-строительного кооператива "Индекс" встали на колени и записали видео-обращение к Путину.

3 июня с 10.00 мск до 12.00 мск в сочинском "Гайд-парке" в Хосте под эстакадой состоялся митинг обманутых дольщиков, на который собрались более ста представителей 30 жилищных комплексов, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Митинг охраняли около тридцати правоохранителей в форме и в штатском, казаки и представителей мэрии. Акция прошла без эксцессов, по ее итогам представители каждого ЖК приняли свою резолюцию, которые намерены 4 июня вручить главе города на встрече, куда он пригласил всех заинтересованных лиц для переговоров.

Шесть представителей ЖСК "Индекс" встали на колени и записали видео-обращение к президенту РФ с просьбой помочь им получить квартиры в доме, который они построили на личные средства на улице Бамбуковая. Обращение они намерены передать через сайт президента РФ на "прямую линию" с ним 7 июня.

30 мая адвокат дольщиков ЖСК "Индекс" Олег Белоусов сообщил, что голодовка и огласка в СМИ способствовала решение Краснодарского краевого суда пересмотреть дело о признании пайщиков ЖСК собственниками квартир.

"Да, мы встали на колени перед Владимиром Владимировичем, потому что кроме него нам больше никто не поможет", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" пайщица ЖСК "Индекс" Марина Ожигова, которая ранее принимала участие в голодовке.

30 мая организаторы митинга обманутых дольщиков в Сочи сообщили, что получили уведомление из полиции, в котором их предупредили "о недопущении осуществления и пропаганды экстремистской и террористической деятельности".

По словам организатора митинга Елены Чулковой, "в день митинга никакого давления не было".

При этом дольщица ЖК "Фазотрон" Наталья Бахарева заявила корреспонденту "Кавказского узла", что власти предлагали дольщикам не устраивать митинг.

"От главы города поступали дольщикам предложения митинг сегодня (3 июня) не проводить. Отказаться от критики власти, собраться у него в кабинете для "решения проблем". Это многие расценили, как попытку оказать влияние на публичное мнение", - сказала Бахарева.

На открытии митинга его организатор Елена Чулкова сообщила, что участие в акции принимают представители около 30 ЖК.

"Здесь есть дольщики, строившие свои дома по Ф3-214, члены ЖСК, есть покупатели жилья в так называемых «самостроях», а есть представители домов, которых уже нет, они снесены", - сказала Чулкова.

Обманутые дольщики заявили корреспонденту "Кавказского узла" о сговоре некоторых чиновников с застройщиками.

"Проблемы начинаются, когда недостроенные дома уже раскуплены. Чиновники, к примеру, объявили наш дом по улице Полтавская в ЖК "Полтава" самостроем, когда было построено уже семь этажей и более 70 квартир. В этот период все квартиры были раскуплены", - заявил обманутый дольщик Максим Посаженников.

Застройщик ЖК Денис Никулин в марте признан виновным в мошенничестве, жертвами которого стали не менее 29 жителей регионов России. Он приговорен к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"Нашему застройщику Анзору Пруидзе грозит до десяти лет тюрьмы. У него самое большое количество высотных объектов в Сочи, около тридцати... Кто будет достраивать наши дома? Поэтому мы требуем свободу Анзору Пруидзе. Он сидит уже полгода, а стройки стоят. 6 июня вновь состоится продление стражи. Мы все придем на суд", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" обманутый дольщик из ЖК "Туапсинский" Самвел Абгонян. Участники митинга держали в руках плакаты с требованием освободить Пруидзе.

В 2015 году суд в Сочи признал Анзора Пруидзе виновным по делу вице-мэра Сочи Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Пруидзе был признан виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и оштрафован на 80 тысяч рублей. Олег Вронский был приговорен к трем годам колонии. В ходе суда Вронский и Пруидзе заявляли о своей невиновности. В марте текущего года группа дольщиков выступила в защиту Пруидзе.

"Почему администрация города и другие компетентные организации не контролировали стройки на стадии строительства?" - задается вопросом дольщица ЖК "Курортный" Нина Горбатова.

"А теперь из-за "нарушений при строительстве" комплекс идет под снос. Но в чем виноваты мы? Где наши деньги? И какая нам польза от того, что застройщика Юрия Оганяна посадили?" - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" в Сочи сполз двухэтажный жилой дом. Местные жители заявили, что строительство может привести к новым оползням. Они также заявили, что строительство ЖК ведется на площади бывшего совхоза, которая в восемь раз превышает разрешенную. Застройщик Юрий Оганян пытался добиться права на расширение зоны строительства, но суд обязал его привести часть территории в первоначальное состояние.

По словам Горбатовой, на проблемной территории ЖК "Курортный" вновь развернута стройка с участием нового застройщика.

"Чиновники мэрии, риэлторы и застройщики вновь уверяют, что "все законно". Мы тоже повелись на "законность", когда нам показывали разрешение на строительство ЖК "Курортный", - подчеркнула Горбатова.

По словам дольщицы еще одного жилого комплекса Натальи Ошкиной, застройщица обвиняется в мошенничестве после того, как собрала более миллиарда рублей.

"Дом не построен, денег нет, застройщицу скоро посадят. Дом, который строился в ста метрах от администрации города, прокуратуры и следственного комитета, теперь признан банкротом. Его хотят выставить на торги, а нас, вложивших свои деньги, просто вычеркнуть из списков, как отработанный балласт", - заявила Ошкина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам дольщицы ЖСК "Русь" Оксаны Ключниковой, власти выдали разрешение на строительство 19-этажного жилого дома, которое было отозвано на стадии строительства седьмого этажа из-за "технологических нарушений".

"Пайщики вложили около 500 миллионов рублей в стройку, а она стоит, и мы уже три года не можем сдвинуться с места", - сказала Ключникова корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за технологических нарушений не выдается разрешение на ввод в эксплуатацию и ЖК "1, 2, 3", заявила корреспонденту "Кавказского узла" Анастасия Божкова.

"Деньги мы отдали, а в наш дом нас не пускает охрана, которая стоит на входе. Мы не понимаем, что происходит. И нам никто не объясняет", - сказала она.

Олеся Беляслютцева из ЖК "Приоритет-2" рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "отдала три миллиона за воздух мошенникам".

По итогам митинга его участники приняли резолюцию, в которой, в частности, призвали президента РФ вмешаться в ситуацию, в том числе "разработать механизмы реального поиска и возврата украденных денежных средств пострадавших граждан на достройку объектов незавершенного строительства".

По словам лидера общественного экологического совета Сочи Владимира Остапука, "никто не знает, из каких материалов, кем и как строились дома".

"Не представляют ли они угрозу жизни людей? Тем более долгострои, которые длительное время никем не эксплуатировались. Эту работу никто не проводит на государственном уровне. Город-курорт, который перестал быть таковым, уродуют самострои и недострои... Несмотря на то, что в Сочи уже тысячи недостроенных объектов и еще больше пострадавших людей, разрешения на строительство и самовольные стройки продолжаются. Этому надо ставить точку", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Остапук.

На "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.