Группа дольщиков в Сочи выступила в поддержку арестованного застройщика

20 марта 2018, 03:37

Суд в Сочи продлил меру пресечения застройщику Анзору Пруидзе в виде содержания под стражей до 9 мая. Пруидзе подал жалобу на решение, в краевой суд прибыла группа дольщиков, решивших поддержать застройщика, однако крайсуд отказался удовлетворить жалобу.

В настоящее время Анзор Пруидзе содержится в следственном изоляторе в Армавире.

"Застройщику предъявили обвинение и избрали меру пресечения 11 января 2018 года, а 15 марта ее продлили. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии по уголовным делам суда в Сочи.

Заседание в краевом суде состоялось 19 марта. Для поддержки Пруидзе в суд прибыла группа из 20 человек, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" дольщики.

"Наш застройщик обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Дольщики, купившие у него квартиры, опасаются, что заключение Анзора Пруидзе под стражу и затем осуждение его к длительному сроку приведет к нарушению наших прав, так как некому будет достраивать наши многоквартирные многоэтажные дома в Сочи, которых насчитывается не менее двух десятков. Среди них ЖК «Москва», ЖК «Горка», ЖК «Курортный проспект/Соколова», ЖК «Театральный», ЖК «Фазатрон», ЖК «Горизонт», ЖК "Туапсинский" и ряд других", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщик ЖК "Туапсинский".

Дольщики прибыли в краевой суд, чтобы поддержат застройщика, сообщила "Кавказском узлу" дольщица Наталья Пака. "Мы все хотели принять участие в судебных заседаниях и высказать свое мнение. Но нас не пустили, сказав, что на всех места не хватит", - сказала она.

"В конце 2016 года мы с супругом купили квартиру в ЖК "Туапсинский". Данный дом находится в тихом спальном районе, с развитой инфраструктурой. Мы молодая пара, планировали детей, этот район прекрасно для нас подходил. Кроме того, в нашем ЖК по проекту будет находится детский сад. Объект находится на месте бывшего муниципального детского сада. Осенью 2017 года строительство было приостановлено по непонятным нам причинам. В декабре 2017 года дольщики были на приеме у замглавы города. Вместе с застройщиком представители власти пообещали нам продолжить строительство", - рассказала Наталья Пака.

Она пояснила, что в декабре 2017 года состоялось совещание в мэрии Сочи по вопросам защиты обманутых дольщиков. "На совещании были мэр города, прокурор Сочи, начальник ОБЭП, представители инициативных групп дольщиков, в том числе и по объектам, строительство которых осуществляет Пруидзе. Лично мэр Сочи Пахомов заявил, что на Пруидзе заявлений об обмане не поступало", - отметила она.

"В первых числах января стройка возобновилась. Однако 11 января Пруидзе взяли под стражу. Стройка опять остановилась. Администрация города не возлагает надежд на застройщика и занимается поиском инвестора. Всё это время строительство не ведется... Сейчас мы боремся за изменения меры пресечения застройщика на подписку о невыезде, чтоб у него была возможность достроить наш дом", - рассказала дольщица.

Женщина, которая представилась Ириной, рассказала, что является гражданкой Украины, проживает в зоне АТО. В 2015 году она с супругом приобрела квартиру в ЖК "Горка". "У нас двое детей и мы надеялись на переезд. На данный момент наш дом готов к сдаче на 95%. Но застройщик Анзор Пруидзе два месяца назад был арестован и находится под стражей. Идёт проверка действий застройщика, стройки ЖК " Горка", "Москва", "Туапсинский" и др. остановлены. 4500 семей дольщиков со всей страны рискуют потерять своё жильё в Сочи. Власти бездействуют", -отметила женщина.

75-летний полковник в отставке из Москвы Петр Тонких приобрел у Пруидзе квартиру в ЖК «Горка» в 2015 году. По его информации, он имеет ПМЖ в Чехии, но вся его семья в 2015 году вернулась в Россию. Решили поселиться в Сочи. "В период с 2016 по 2017 год строительство объекта протекало вяло. Но дело все-таки двигалось. Однако в январе стройка на стадии готовности 95% остановилась вообще ввиду ареста застройщика", - рассказал Петр Тонких.

"Арест Пруидзе, даже с учетом того, что дольщикам не известны все обстоятельства инкриминируемых ему деяний, представляется совершенно неразумным... Я изучал схемы чиновников с недвижимостью в Сочи. Сначала привлекаются средства людей со всей России. Затем когда все квартиры проданы, следует арест застройщика и, как правило, вытекающее после обвинительного приговора по таким делам банкротство. У нас скорее всего отнимут уже оплаченные доли, выведут бизнес Пруидзе из игры, квартиры перепродадут, а государство получит еще один отряд ненавидящих власть людей", - сказал полковник.



В офисе застройщика корреспонденту подтвердили, что недостроенными остаются несколько крупных объектов.

«С 2012 года Пруидзе вел строительство ЖК «Москва» на улице Депутатской, 10. Сдача была запланирована на 2013-й, однако 655 дольщиков до сих пор не получили жилье. Покупатели недвижимости в ЖК «Горка» по улице Первомайской, 1 должны были вселиться в свои квартиры в декабре 2013 года, но этого также не произошло. В строительство объекта вложили деньги 253 человека. Так же стоят и другие объекты: застройщик должен был в апреле 2013 года сдать «Торговый центр «Привокзальный». Также он несколько лет ведет строительство ЖК «Туапсинский» и многоэтажного здания на пересечении улиц Соколова и Курортный проспект. ЖК «Театральный», построенный вместо знаменитого кафе «Театральное» на Курортном проспекте, так же значится недостроенным. В прибрежной зоне недостроен ЖК «Фазотрон», - перечислил недостроенные объекты сотрудник офиса продаж Прузидзе.



"Кавказский узел" сообщал, что в 2015 году суд в Сочи признал Пруидзе виновным по делу вице-мэра Сочи Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Пруидзе был признан в виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и оштрафован на 80 тысяч рублей. Олег Вронский был приговорен к трем годам колонии. В ходе суда Вронский и Пруидзе заявляли о своей невиновности.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями адвоката Анзора Пруидзе в связи с предъявленными обвинениями и ходом расследования дела.

Отметим, что не все дольщики, купившие квартиры у Пруидзе убеждены в его невиновности. Ряд дольщиков считают, что Пруизже обманул их и считают себя потерпевшими. Они неоднократно выходили на митинги и требовали заключить его под стражу.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".