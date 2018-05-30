Обманутые дольщики Сочи заявили о давлении силовиков

30 мая 2018, 15:44

Организаторов митинга обманутых дольщиков в Сочи предупредили об ответственности за пропаганду экстремистской и террористической деятельности, активисты сочли предупреждение методом давления на митингующих.

"Кавказский узел" писал, что 17-18 апреля силовики задержали в Краснодаре и Сочи в общей сложности 15 застройщиков и чиновников по делам, связанным с нарушением прав дольщиков. В их числе оказались главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, заместители мэра Сочи Юрий Паламарчук и Мугдин Чермит.

Люди не всегда осознают, что вкладывая деньги в долевое строительство, они фактически инвестируют в строительный бизнес, а значит, разделяют с застройщиком его риски, говорится в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

29 мая организаторы санкционированного властями митинга в Сочи обманутых дольщиков из 27 жилищных комплексов, получили уведомление из полиции. В письме, датированном 23 мая и имеющемся в распоряжении "Кавказского узла", организаторов предупреждают "о недопущении осуществления и пропаганды экстремистской и террористической деятельности".

"В случае нарушения установленного порядка проведения публичного мероприятия, организатор и его участники могут быть привлечены к ответственности в установленном действующим законодательством порядке", - говорится в документе.

Статья 6 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", опубликованного на сайте "Российской газеты" гласит: "При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения".

Организатор митинга Елена Чулкова выразила сомнение в обоснованности предупреждения. "Дольщики из 27 ЖК в Сочи объединились и решили провести митинг, так как наши проблемы не решаются годами. Наш митинг мирный и законный, он был согласован в мэрии", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Елена Чулкова, подчеркнув, что считает это предостережение попыткой давления на участников акции.

"Среди нас многодетные родители, инвалиды, пенсионеры, какие мы экстремисты или террористы? Это смешно. Большинство из нас признано потерпевшими от мошеннических действий застройщиков. Почему нас заведомо пытаются обвинить в участии в чем-то незаконном?" - заявила в свою очередь одна из организаторов митинга Тамара Щербакова.

По словам организаторов, в их заявке на проведение митинга "нет ни слова о попытках создать беспорядки или допустить какие-либо противоправные действия на акции".

"Цель проведения митинга: привлечение внимания общественности, органов местного самоуправления и государственной власти к проблемам пострадавших граждан, а также к вопросам бездействия УНДС (Управления по надзору за долевым строительством) Краснодарского края, администрации Сочи, и в частности мэра Сочи", - отмечается в заявке на проведение митинга от 23 мая, имеющейся в распоряжении "Кавказского узла".

Дольщики, которые намерены прийти на акцию протеста, также заявили, что недовольны подобным предостережением.



"Мы не от хорошей жизни выходим на митинги. Люди отдали деньги застройщикам, но не получили взамен ничего кроме проблем, оставшись фактически бомжами. Власти, начиная от мэра и заканчивая правоохранителями, на наши просьбы разобраться и помочь нам никак не реагируют", - рассказала обманутая дольщица Ольга Синигерова.

Обманутая дольщица Светлана Виноградова рассказала, что дом, в котором она купила квартиру, должен быть снесен по решению суда. "Дом продолжал строиться и после решения о сносе, застройщик собирал с нас деньги. Дом не сносили с апреля 2015 по октябрь 2017, то есть 2,5 года. Почему? Дом был готов на 90%. В нем уже жили люди. Но сейчас его сносят, разоряя наши жилища", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".



По ее информации, "многоквартирный дом на полтысячи человек в середине января 2018 начали рушить, но в начале марта там всё приостановилось, работы не ведутся". "Что теперь с нашими домом - неизвестно. Очень странно проходит снос, всё вручную, технику не привлекали. Создается впечатление, что полностью не снесут, а на нашем основании что-то другое построят и опять будут продавать", - отметила Светлана Виноградова.



Лариса Черепанова и Елена Гайдучик купили квартиры на этапе начала строительства весной 2012 года, по их словам, застройщики менялись несколько раз. "Дома достроены, сданы, но нас дольщиков оставили без квартир, потому что туда заселились другие люди", - рассказали дольщицы.

Удивление выдачей подобных предостережений заявителям митингов высказал участник Коллегии адвокатов Краснодарского края Михаил Охрименко. "В статье 6 закона "Объявление предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности" говорится, что предостережение о недопустимости экстремистской деятельности должно содержать конкретные основания. Если их нет, то такое предостережение может быть обжаловано в суде", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.