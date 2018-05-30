Дольщики добились нового рассмотрения дела сочинского ЖСК "Индекс"

30 мая 2018, 20:40

Голодовка и огласка в СМИ способствовали решению Краснодарского краевого суда пересмотреть дело о признании пайщиков ЖСК "Индекс" собственниками квартир, заявил адвокат дольщиков.

Как писал "Кавказский узел", дольщики, вложившие средства в строительство многоэтажного дома на Бамбуковой улице в Сочи, 22 мая начали голодовку и потребовали признать их собственниками квартир. Уже 24 мая протестующие прекратили голодовку по совету врачей.

Сообщение о голодовке пайщиков поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 23 мая в 15.46. "Уважаемая редакция просим осветить нашу проблему с домом на ул Бамбуковой, где происходит голодовка пайщиков и рейдерский захват", - написал автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума.

Дольщики голодали против решения судьи о передаче части дома, в строительство которого они вложили свои деньги, жительнице Казахстана. 29 мая тот же судья передал это дело на пересмотр кассационной инстанцией, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из юристов пайщиков Олег Белоусов.

В 2014 году ЖСК "Индекс" было получено разрешение на строительство 17-этажного дома на улице Бамбуковой, участок под строительство был в аренде. При этом еще в августе 2013 года в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Гражданка, которая была его партнером и вложила в строительство другого многоквартирного дома в Сочи 2,8 млн долларов, заявила, что застройщик не выполнил своих обязательств. Арест земельного участка и недостроенного дома был одной из обеспечительных мер к застройщику. В декабре 2016 года суд признал истицу потерпевшей, назначив ее арендатором участка на Бамбуковой улице и собственником недостроенного 17-этажного дома. Сделки, заключенные пайщиками с ЖСК "Индекс", были признаны ничтожными, так как у здания новый собственник, говорится в материале, опубликованном 11 января 2017 года изданием "Голос Кубани".

"Сегодня судья должен был выделять помещения в доме пайщиков гражданке Казахстана, за которой ранее он признал право собственности на 2/3 дома. Но очередной суд не состоялся, так как судья объявил собравшимся, что кассационная инстанция запросила дело с его решением на пересмотр, в связи с чем он отправляет сегодня дело. Полагаю, что огласка в СМИ, голодовка сыграли свою роль в том, что вышестоящая инстанция решила пересмотреть решение Качура, вступившее в силу. Я направлял жалобу в кассацию 17 апреля. На сайте суда края сказано, что она была принята 3 мая к рассмотрению, а вот сегодня из крайсуда пришел запрос на передачу данного дела в крайсуд", - рассказал 29 мая Олег Белоусов.

На суд 29 мая явились около 60 пайщиков, и самый большой зал суда Центрального района был заполнен, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пайщица Мария Ожигова. "Когда судья объявил свой вердикт, то его встретили аплодисментами. Когда представитель гражданки Казахстана выходил из зала, то наши пайщики стали сканировать: "По-зор! По-зор!" Саму женщину, претендующую на наш дом, мы не видели", - отметила активистка пайщиков, ранее объявлявшая голодовку в интересах своих соседей.

"Надеемся на здравый смысл и справедливость краевого суда", - сказала после заседания одна из пайщиц, Ирина Мельникова.

"Дело с определением судьи сегодня же отправят в крайсуд по запросу судьи кассационной инстанции", - подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в канцелярии суда Центрального района Сочи.