Суд назначил проверку заявлений Албагачиева о пытках

03 июня 2018, 02:29

Засекреченный свидетель по делу жителя Ингушетии Абдулмалика Албагачиева, обвиненного в причастности к сирийским боевикам, отказался давать показания в суде, сославшись на боязнь за свою жизнь и жизнь родственников. Показания свидетеля, данные им на допросе в 2014-2015 годах, Албагачиев назвал "плодом фантазии следователя". Суд поручил прокуратуре проверить заявления Албагачиева о применявшихся к нему на стадии предварительного следствия пытках.

Как информировал "Кавказский узел", силовики обвинили 28-летнего жителя Ингушетии Абдулмалика Албагачиева в том, что с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату-"хаттабку". На суде 15 мая супруга обвиняемого Мариэт Галаева заявила, что во время следствия на нее оказывалось давление с требованием повлиять на мужа. 25 мая бывшие сокамерники ключевого свидетеля обвинения Юсупа Гамаева рассказали в суде, что он жаловался на пытки с целью принуждения к даче показаний против подсудимого.

Подсудимый заявил, что в ходе предварительного следствия он подвергался пыткам. 11 мая родственники Албагачиева добились возбуждения дела в отношении сотрудников ингушского центра "Э" после заявления о пытках Албагачиева.

На слушаниях, состоявшихся в Северо-Кавказском окружном военном суде 1 июня, был запланирован допрос засекреченного свидетеля обвинения "Ивана Ивановича Иванова". В настоящее время он находится в заключении, в ходе процесса его долго не удавалось допросить из-за пребывания в штрафном изоляторе.

Отметим, что вместе с Гамаевым засекреченный свидетель является одним из двух ключевых свидетелей обвинения, дававших на предварительном следствии показания, что они видели Албагачиева в Сирии в роли боевика ИГ*.

Свидетель Юсуп Гамаев 17 апреля заявил, что видел Албагачиева в Сирии. При этом во время очной ставки он заявлял, что оговорил обвиняемого. Разницу в показания Гамаев объяснил угрозами со стороны Албагачиева перед очной ставкой.

Видео-конференц-связь была организована с уфимской колонией ИК-13, передает присутствовавший на судебном заседании корреспондент "Кавказского узла".

Свидетель "Иванов" был одет в черную одежду и находился в камере с маской на голове. Как и в случае с Гамаевым, из экрана монитора раздавались чьи-то голоса, которые защитники сочли принадлежащими оперативникам. Реагируя на просьбы защиты, судья попросил присутствующих с "Ивановым" "не мешать допросу и не подсказывать ответы".

Однако допроса не произошло. Свидетель отказался от дачи показаний, мотивируя свой отказ боязнью за свою жизнь и жизнь своих родственников, и поддержал показания, данные на предварительном следствии.

Подсудимый Абдулмалик Албагачиев спросил у свидетеля, со стороны кого он опасается причинения вреда себе и близким.

"Со всех сторон", - ответил свидетель.

На конкретизирующий вопрос подсудимого боится ли "Иванов" самого Албагачиева, свидетель не смог ответить.

Гособвинитель Георгий Александров заявил ходатайство об оглашении протокола допроса свидетеля "Иванова" от 5 апреля 2017 года. Несмотря на протесты адвокатов, полагавших, что если свидетель засекречен и находится под стражей, то боятся ему уже нечего, и он обязан давать показания непосредственно, суд ходатайство Александрова удовлетворил.

Согласно оглашенному прокурором, свидетель "Иванов" на допросе следователю рассказал, что в период с ноября 2014 года по май 2015 года (вплоть до своего ареста турецкой полицией и выдачи России) он находился в Сирии и являлся участником ИГ*, в которой выполнял "функции рядового боевика", был вооружен автоматом немецкого производства, а также двумя ручными гранатами Ф-1.

Из прочитанного следует, что в начале марта 2015 года на одном из блокпостов в городе Ракка, контролировавшимся тогда ИГ*, "Ивана Ивановича Иванова" для проверки документов остановили другие боевики ИГ*. По показаниям свидетеля, после проверки документов он разговорился с этими людьми, один из которых представился ему как "житель Ингушетии Абдулмалик". Этот "Абдулмалик", в свою очередь, в разговоре сообщил секретному свидетелю, что прибыл в Сирию в начале 2015 года и участвовал на ее территории, а также на территории Ирака, в боевых действиях против правительственных войск, различных боевых дежурствах, патрулировании и даже получил огнестрельное ранение челюсти. По утверждению свидетеля "Иванова", в подтверждение этого "Абдулмалик" показал шрам на левой нижней части челюсти.

"Я понял, что в составе ИГ* он (Албагачиев. — Прим. "Кавказского узла") являлся обычным рядовым боевиком или штурмовиком. Хочу добавить, что Абдулмалик был вооружен автоматом Калашникова калибра 7,62 мм", - зачитал показания свидетеля прокурор.

Далее гособвинитель огласил протокол опознания по фотографии, датируемом также 5 апреля 2017 года, согласно которому секретный свидетель узнал среди трех предложенных ему следователем лиц для опознания "Абдулмалика" из Сирии, которым оказался Абдулмалик Албагачиев.

Албагачиев отверг сведения, содержащиеся в протоколе, и назвал его "плодом фантазии следователя". Он отметил, что не мог совершить за короткий промежуток времени с января по март 2015 года все действия, которые ему инкриминирует обвинение, а именно: пройти военное обучение в ИГ*, участвовать в боевых действиях на стороне террористов и получить огнестрельное ранение в челюсть, а затем после этого восстановиться и выйти в боевое дежурство на блокпост в начале марта 2015 года.

При этом Албагачиев уточнил, что, судя по показаниям "Иванова", в этот момент его рана уже представляла собой заживший шрам, а это физически невозможно, поскольку рана на челюсти у него еще не зажила к этому времени. Кроме того, по его словам, рана на челюсти была прооперирована в России в конце марта, чему есть подтверждающие медицинские документы.

Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев рассказал 15 мая корреспонденту "Кавказского узла", что рану на челюсти его племянник получил в драке с грабителями в Турции. По его словам, в материалах дела есть экспертиза, проведенная по запросу следователя, согласно которой повреждение челюсти произошло из-за удара тупым предметом.

"Ты выступаешь против человека, которого никогда не видел. Скажи правду, будь мужчиной!" - эмоционально обратился подсудимый к свидетелю, однако не добился от него ответа.

Следует отметить, что "Иван Иванович Иванов" отвечал тихо и невнятно даже судье. Свидетель лишь на третий раз смог ему сообщить, что давление на него со стороны силовиков на предварительном следствии не оказывалось.

Албагачиев рассказал о своем задержании и пытках

После завершения сеанса видео-конференц-связи, по ходатайству защиты адвокат Муса Тхаматханов приступил к допросу Абдулмалика Албагачиева.

Рассказывая об обстоятельствах дела, Албагачиев указал, что в 2013 году он подвергся давлению со стороны правоохранительных органов из-за своих религиозных взглядов. В частности, к его родителям приезжали правоохранители, которые искали у них в доме огнестрельное оружие, а затем забрала у них ноутбуки и телефоны.

По словам подсудимого, полицейские обвинили Албагачиева в том, что он посещал мечеть и слушал проповеди. Подсудимый заявил, что силовики угрожали его жизни, поэтому, "зная, что творится у нас в республике", он был вынужден написать заявления об угрозах участковому инспектору по месту жительства в селе Экажево, начальнику РОВД и в прокуратуру Ингушетии. В этих заявлениях подсудимый предупреждает, что он не хранит никакого оружия и боеприпасов, и, если правоохранители их у него обнаружат, это будет означать, что оно подброшено самими силовиками.

Суд удовлетворил ходатайство Албагачиева о приобщении заявлений 2013 года к делу.

Затем Албагачиев рассказал, что в январе-марте 2015 года он с супругой и детьми находился в Турции, однако сирийскую границу никто из них не пересекал. По словам обвиняемого, он хотел выучить арабский язык, получить за границей высшее религиозное образование и стать священнослужителем. Для этого семья за 150 тысяч рублей продала ВАЗ-2112 и сняла двухкомнатную квартиру на окраине Стамбула. Албагачиев начал серьезно изучать арабский язык, чтобы сдать экзамены в университет, но в конце февраля 2015 года его ограбили и нанесли ранение в челюсть. 15 марта 2015 года семья Албагачиевых вернулась домой.

В заключении судебного заседания Албагачиев был допрошен об обстоятельствах своего задержания и пыток. Он рассказал, что 4 февраля 2017 года в 12.00 мск выехал в Назрань за своей племянницей, чтобы забрать ее из стоматологической клиники и отвезти в школу, где она училась.

По словам Албагачиева, когда он ехал в Назрани по улице Насыр-Кортской, ему преградили путь несколько автомобилей марки "Приора" без опознавательных знаков, откуда выскочили вооруженные люди. Далее эти люди поставили Албагачиева лицом к его автомобилю и положили тяжелый предмет в боковой правый карман куртки, который, как потом оказалось, представлял собой самодельную "гранату-хаттабку".

"Я боялся руку сунуть в карман, чтобы там не осталось моих отпечатков пальцев. И экспертиза определила, что моих отпечатков пальцев на гранате не было", - заметил Албагачиев суду.

Затем, по словам Албагачиева, силовики надели ему на голову черный пакет, усадили в машину и отвезли в здание, где пытали с целью добиться от него подписания протокола с признательными показаниями в том, что он был в Сирии и воевал на стороне ИГ*.

"Меня усадили на стул и привязали скотчем... На уши закрепили металлические прищепки и начали бить током... По телу проходила невыносимая боль, мне казалось, во-вот разорвется голова. Также били по животу и почкам. Били кулаками по голове, бутылкой, наполненной водой, по голове. Временами укладывали на землю животом вниз, давили на позвоночник, одновременно душили, от чего я задыхался. Потом начали требовать, чтобы я подписал какие-то бумаги. Спрашивали о... каких-то Саутиевых", - рассказал суду подробности подсудимый.

Прибывший из Сирии Зубайри Саутиев был объявлен убитым в ходе спецоперации в Ингушетии осенью 2016 года.

Пытки Албагачиева длились, по его словам, примерно с 13.00 мск 4 февраля по 01.00 мск 5 февраля 2017 года. Некоторое время подсудимый "мужественно их терпел", однако когда силовики начали угрожать насильственными действиями и изнасилованиями в адрес его родных (сестры, жены, матери), он не выдержал и подписал все документы, не видя их содержания из-за пакета на голове.

Албагачиев пояснил, что пытки к нему применяли около семи силовиков в масках, и опознать их он не может, за исключением одного человека, по словам подсудимого, "игравшего ключевую роль в пытках".

После пыток Албагачиева завели в другой кабинет, где он находился с 01.00 мск до 02.00 мск. В этом кабинете, по его словам, находилось пять-шесть силовиков, из которых четверо были без масок, и которых он сможет опознать по чертам лица и телосложению. Эти люди, высказывая угрозы в адрес родственников Албагачиева, заставили прочитать его на камеру документы, в которых он признавал, что выезжал на территорию Сирии. После того, как Албагачиев зачитал на камеру документы, в кабинет зашел еще один силовик, который также угрожал задержанному.

Затем Албагачиева отвезли в приемное отделение клинической больницы Назрани, где, по словам мужчины, правоохранители просили врача выдать справку об отсутствии повреждений, однако тот отказался, после чего Албагачиеву сделали укол обезболивающего. Затем силовики его доставили к дознавателю в ОМВД по Назрани и после оформления процессуальных документов отвезли в ИВС ОМВД по Назрани, где его состояние ухудшилось.

"У меня были боли в животе, температура, жар, голоса в голове, волосы пучками выпадали, синяки, ссадины на глазах", - рассказал Албагачиев.

Он отметил, что в последующие дни "скорую" ему вызывали ежедневно, и в один из приездов бригада констатировала, что задержанный нуждается в госпитализации, однако в этом ему было отказано.

В больнице Албагачиев оказался спустя несколько дней, потеряв сознание — там ему провели операцию по удалению аппендикса, а затем вновь отвезли в ИВС. Но арестованному лучше не становилось, поэтому 7 марта 2017 года родственникам удалось добиться его госпитализации в Республиканскую клиническую больницу Ингушетии.

После завершения допроса Албагачиева, судья по ходатайству защиты приобщил к материалам дела несколько документов, в числе которых оказалась экспертиза, датированная 18 марта 2017 и произведенная по поручению следователя по особо важным делам Чахкиева экспертом Костоевым. По мнению защиты, эта экспертиза зафиксировала факты механических повреждений и получения электротравмы Албагачиевым, и подтверждает его утверждения о применяемых к нему пытках правоохранителями 4 февраля 2017 года.

В ходатайстве адвокатов об участии дяди подсудимого Исмаила Манкиева в процессе в качестве защитника суд отказал, мотивировав свое решение отсутствием у Манкиева юридического образования.

В конце заседания суд поручил прокуратуре проверить заявления Абдулмалика Албагачиева о применявшихся к нему на стадии предварительного следствия пытках, и в связи с этим объявил длительный перерыв в заседаниях до 14.00 мск 11 июля.

Дядя Албагачиева рассказал о бедственном положении семьи племянника

"Про секретного свидетеля никому ничего не известно, кто он, как он оказался в колонии. Я считаю, что он не был ознакомлен с показаниями и боялся "поплыть" при допросе. Может, это даже было другое лицо. И, конечно, суд должен был настаивать, чтобы свидетель был допрошен", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" дядя подсудимого Исмаил Манкиев.

Дело о пытках Албагачиева, возбужденного по заявлению самого Манкиева, идет параллельно судебному процессу. По словам дяди подсудимого, его уведомили о начале служебной проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые допрашивали и брали объяснительные у Албагачиева.

"Что касается назначенной судом проверки, то я надеюсь, что она докажет фальсификацию следственных действий против Албагачиева", - заявил Манкиев.

Также он отметил, что из-за ареста единственного кормильца жена и трое детей Албагачиева находятся в "очень затрудненном материальном положении".

"Жена вынуждена ухаживать за маленьким ребенком, и не может работать, поэтому на сегодняшний день единственные их доходы — детские пособия и пенсия бабушки", - посетовал Исмаил Манкиев.

Адвокат Албагачиева Муса Тхаматханов отказался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла". Какими-либо комментариями остальных сторон процесса "Кавказский узел" также пока не располагает.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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