Бывшие сокамерники рассказали о пытках ключевого свидетеля по делу Албагачиева

26 мая 2018, 06:51

Ключевой свидетель обвинения по делу обвиненного в причастности к сирийским боевикам жителя Ингушетии Абдулмалика Албагачиева в следственном изоляторе жаловался на пытки с целью принуждения к даче показаний против подсудимого, рассказали суду его трое бывших сокамерников.

Как информировал "Кавказский узел", следствие по делу 28-летнего жителя Ингушетии Абдулмалика Албагачиева считает, что с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату-"хаттабку". На суде 15 мая супруга обвиняемого Мариэт Галаева заявила, что во время следствия на нее оказывалось давление с требованием повлиять на мужа. 18 мая суд просмотрел видео, снятое силовиками при задержании Албагачиева. Подсудимый отметил, что съемка проводилась после того, как ему в карман была подброшена граната.

Подсудимый заявил, что в ходе предварительного следствия он подвергался пыткам. 11 мая родственники Албагачиева добились возбуждения дела в отношении сотрудников ингушского центра "Э" после заявления о пытках Албагачиева.

25 мая в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание по делу Албагачиева. В начале заседания судья объявил, что прокуратура Ингушетии произвела замену прокурора. Вместо прокурора Полонкоева в процесс вступил гособвинитель Георгий Александров, поддерживавший обвинение в деле «орджоникидзевского джамаата», передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

На заседание были вызваны три свидетеля защиты, которые, по мнению адвокатов, могли бы подтвердить их позицию о давлении на ключевого свидетеля обвинения Юсупа Гамаева.

Свидетель обвинения Юсуп Гамаев заявил на заседании 17 апреля, что видел Албагачиева в Сирии. При этом во время очной ставки он заявлял, что оговорил подсудимого. Разницу в показаниях Гамаев объяснил угрозами со стороны Албагачиева перед очной ставкой. Сторона защиты уверена, что Гамаев не видел Албагачиева в Сирии, о чем он и заявил на очной ставке 7 декабря 2017 года, но затем свидетель был вынужден опять поменять показания, как считает защита, из-за давления на него.

Все трое свидетелей защиты являются осужденными, поэтому давали показания из владикавказского СИЗО-1 посредством видеоконференцсвязи. Первым давал показания Руслан Эсмурзиев, 1991 года рождения, проживавший до своего ареста в ингушском городе Малгобеке.

Отвечая на вопросы адвоката Мусы Тхаматханова, свидетель показал, что зимой, примерно полгода назад, он после возвращения с выездов на следственные действия находился во владикавказском СИЗО-1, где в одной камере с ним оказались Абдулмалик Албагачиев, Юсуп Гамаев, Магомед Аматханов и «еще кто-то». Точную дату события свидетель не вспомнил.

«Гамаев был в очень плохом состоянии, не держался на ногах, сидел на полу, что-то бормотал про себя. Мы поинтересовались, что с ним... Он жаловался, что у него требуют дать показания в отношении вот этого подсудимого [Албагачиева]... говорил, что не может больше вынести, насилие в отношении него применяют... ему дежурный затем позвал из санчасти медиков», - заявил Эсмурзиев.

По словам свидетеля, Гамаев рассказывал о применении к нему насилия, но не называл чьих-то фамилий.

Прокурор Георгий Александров огласил протокол допроса Эсмурзиева от 27 декабря 2017 года, согласно которому он отказался на предварительном следствии от дачи показаний, сославшись на ст. 51 конституции РФ. Свидетель ответил, что он давал устные пояснения следователю, но отказался давать письменные из-за отсутствия своего адвоката.

Свидетель Хусейн Китиев, 1995 г.р., уроженец Ингушетии, рассказал, что находился во владикавказском СИЗО-1 в одной камере с Албагачиевым и неким Бекханом Евлоевым. Зимой, к ним в камеру, по словам Китиева, завели Юсупа Гамаева, пожаловавшегося сокамерникам на применение к нему физического насилия со стороны силовиков.

В ходе общения Гамаев указывал, что поскольку он некоторое время находился в Сирии, от него таким способом требовали показаний о том, что будто он видел в Сирии Абдулмалика Албагачиева, хотя сам Гамаев на тот момент отрицал, отметил свидетель.

Китиев не подтвердил версию следствия, что Албагачиев запугивал Гамаева. «Абдулмалик ничего не говорил и не пугал его», - заявил свидетель.

Отказ давать показания на предварительном следствии Китиев так же, как и Эсмурзиев, объяснил отсутствием адвоката.

Последним был допрошен Магомед Аматханов, 1988 года рождения, уроженец станицы Орджоникиджевской в Ингушетии. Аматханов подтвердил показания Эсмурзиева и рассказал, что в один из дней тот находился в одной камере с ним, Албагачиевым и Гамаевым. У Гамаева, по словам Аматханова, имелись следы пыток.

«Его пытали током. У него были следы на ушах, следы на лице... Он говорил, что с Сирии приехал и с него требовали дать показания против Абдулмалика. Он говорил, я тебя [Албагачиева] не знаю и не буду давать показания», - рассказал Аматханов суду.

Аматханов добавил, что их вместе вывозили в Магас для следственных действий, откуда Гамаев возвращался со следами пыток.

Выслушав свидетелей защиты, суд объявил перерыв до 11.00 мск 1 июня. На следующем заседании планируется допрос секретного свидетеля обвинения «Иванова Ивана Ивановича», освобожденного из штрафного изолятора в уфимской колонии. В связи с этим суд решил изменить порядок представления доказательств и посредством видеоконференцсвязи допросить свидетеля обвинения.

После заседания сторона защиты представила в распоряжение «Кавказскому узлу» копию заявления матери Юсупа Гамаева Асет Вахаевны Гамаевой. Заявление ею было направлено в прокуратуры Северной Осетии и Ингушетии, ингушскому и североосетинскому омбудсменам, в республиканские управления ФСИН, а также в Правозащитный центр "Мемориал". В частности, в заявлении говорится, что 9 декабря 2017 года Гамаева поехала в Магас, где сын появился, но на вид «он был очень подавлен и не разговорчив, был испуган и уходил от вопросов».

Заявление Асет Гамаевой, по мнению защиты, в совокупности с показаниями свидетелей, подтверждает оказание физического и психологического давления на Юсупа Гамаева в декабре 2017 года.

Комментариями Асет Гамаевой и адресатов ее письма по поводу этого обращения "Кавказский узел" пока не располагает.

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