МВД Грузии возобновило расследование убийства двух школьников

01 июня 2018, 16:23

У следствия есть подозрения, что некто старался исказить результаты экспертиз по делу об убийстве школьников в Тбилиси, сообщил сегодня директор департамента Центральной криминальной полиции Владимир Борцвадзе. Отец убитого подростка заявил, что не верит в возможность установить истину.

Как писал "Кавказский узел", в результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая Тбилисский горсуд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве. Сегодня суд приговорил обвиняемых к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Решение суда 31 мая спровоцировало массовую акцию протеста в Тбилиси. Родственники убитых потребовали привлечь к ответственности главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, однако он также назвал приговор неприемлемым и подал в отставку. Штадзе подчеркнул, что для того, чтобы исключить все возможные вопросы прокуратура обратилась за помощью к швейцарскому бюро судмедэкспертизы, а к расследованию будут привлечены три иностранных прокурора. Участники акции протеста потребовали срочных отставок в системе правосудия, а когда их ультиматум не был исполнен - отставки всего правительства Грузии. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пришел поздно вечером на акцию, но собравшиеся прогнали главу кабмина, не дав ему выступить.

Следствие ведет Департамент центральной криминальной полиции МВД Грузии, цель которого - установление лиц, которые "постоянно и тайно" старались исказить факты и результаты экспертиз, и при использовании финансового или другого влияния воздействовали на решение суда, заявил сегодня глава ведомства Владимир Борцвадзе.

"Существует обоснованное подозрение, что подобными действиями они старались разрушить версию следствия и вывести из-под ответственности определенных лиц. Вчера, 30 мая, уже допросили несколько человек, следственные действия продолжаются. Суд первой инстанции вынес решение по делу об убийстве, которое будет обжаловано прокуратурой в следующей инстанции", - цитирует Владимира Борцвадзе, транслируемые в эфире грузинской телекомпании "Имеди", корреспондент "Кавказского узла".



Борцвадзе напомнил, что в начале следствия по этому делу, которое проводило МВД, были выявлены и задержаны лица, покрывавшие обвиняемых.



Среди допрошенных в МВД отец одного из подростков, проходящего по этому делу. Его адвокат Бежан Бежанишвили, отказавшийся от комментариев, заявил журналистам, о даче подписки о неразглашении, сообщает корреспондент "Кавказского узла".



Однако отец убитого подростка Заза Саралидзе заявил о своем недоверии следствию. Следствие уже невозможно провести, так как "свидетели запуганы, а улики и доказательства уничтожены", подчеркнул Саралидзе, потребовав задержания всех виновных по этому делу и лиц, причастных к нему.

Он также заявил о намерении разрушить всю систему.

31 мая протестующие у здания парламента призвали сторонников собраться на новую массовую акцию сегодня днем перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Начало акции было запланировано на 16.00 по местному времени (15.00 мск).

В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

На акцию протеста "# не убивай" в Тбилиси начали собираться люди. Организаторы акции подчеркнули, что у них нет планов по ее проведению и они намерены следовать требованиям народа, сообщает корреспондент "Кавказского узла".



"У нас не было планов 30 мая, нет планов и сегодня. После того как суд вынес приговор, Заза (Саралидзе) решил пойти к Главной прокуратуре, чтобы спросить у главного прокурора кто убил его сына. Мы увидели, что за Зазой последовали тысячи людей", - рассказал руководитель неправительственной организации "Центр реформы правосудия" Звиад Куправа.



По его словам, люди достигли реализации их незначительных требований – главный прокурор ушел в отставку, после чего собравшиеся приняли решение переместиться и продолжить акцию на проспекте Руставели.

"Власти не услышали наши требования о наказании всех причастных к делу об убийстве, для исполнения которых мы отвели время, после этого мы спросили: "Что нам делать?", и люди сами потребовали отставки правительства. Это было требование народа, которое мы только озвучили. Мы пока не знаем, как действовать, и действуем исходя из воли народа. Мы ничего не планируем", - сказал Куправа в прямом эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".



Акции солидарности прошли 1 июня в Гори (Восточная Грузия) и Кутаиси (Западная Грузия), ее участники, в основном молодые люди, потребовали наказания виновных в убийстве подростка и тех, кто покрывает его убийц, сообщает корреспондент "Кавказского узла".