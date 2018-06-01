01 июня 2018, 01:46

Активисты в Тбилиси анонсировали массовую акцию протеста

Протестующие у здания парламента призывают сторонников собраться на новую массовую акцию сегодня днем.

Как писал "Кавказский узел", массовая акция протеста в Тбилиси началась днем 31 мая после приговора Тбилисского горсуда по делу об убийстве двух школьников. Родные убитых, недовольные приговором, возложили ответственность на главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, и он подал в отставку. Вечером протестующие потребовали отставки правительства Грузии. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пришел поздно вечером на акцию, но собравшиеся прогнали его.

Тбилисский городской суд 31 мая оправдал одного обвиняемого по делу об убийстве школьников в Тбилиси, а обвинение второму подсудимому переквалифицировал по более легкой статье. Два школьника получили смертельные ножевые ранения в ходе драки у школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" было предъявлено двум подросткам, позднее прокуратура ужесточила обвинение одному из них.

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси осталось незначительное число протестующих, движение транспорта на проспекте Руставели восстановлено. Активисты продолжают выступать и просят оставшихся людей не расходиться, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Начало новой акции протеса запланировано на 16.00 (15.00 мск) 1 июня.

Слабость власти и правящей партии очевидна, но свержение власти "может привести к серьезнейшему расколу в Грузии", указал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Мечта пошла на уступки, но, оппозиции этого уже мало, они хотят развить наступление. Людей достаточно много перед парламентом...", - написал он в своем посте 31 мая.

Акция протеста 31 мая началась у здания Главной прокуратуры Грузии, к которому отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе пришел из суда сразу после вынесения приговора по делу. К Саралидзе присоединились рядовые жители Тбилиси, общественные деятели и политики. Впоследствии протестующие переместились к зданию парламента.

Примечание:

"Прокуратура Грузии раскритиковала приговор за убийство школьников", "Родственников возмутил приговор обвиняемым в убийстве грузинских школьников", "Траурная акция прошла у школы в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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