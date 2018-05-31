Два дня объявлены выходными в Дагестане по случаю Ураза-байрама

31 мая 2018, 14:52

Сегодня депутаты парламента Дагестана утвердили 14 и 15 июня выходными днями в связи с праздником Ураза-байрам.

Как писал "Кавказский узел", пост в честь священного месяца Рамадан в Дагестане начался 17 мая. В этом вопросе муфтият республики разошелся с Советом муфтиев России, объявившим началом Рамадана 16 мая.

Рамадан (Рамазан) так назван в честь девятого месяца мусульманского календаря. В этом месяце ангел Джабраил, по преданию, передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, которое стало основой Корана - священной книги мусульман. Завершается месяц Рамадан праздником разговения Ураза-байрам (другое название - Ид ал-Фитр). В разделе «Справочник» на «Кавказском узле» опубликованы статьи о Рамадане и Ураза-байраме.

На сегодняшней сессии Народного собрания врио главы республики Владимир Васильев зачитал письмо муфтия Дагестана, в котором говорится, что празднование Ураза-байрама приходится на 15 июня.

Для подготовки и соблюдения религиозных традиций, по мнению муфтия, необходимо определить два выходных дня – 14 и 15 июня. Депутаты поддержали это предложение, передает «Черновик».

После одобрения депутатов Владимир Васильев сказал, что предложение муфтията будет принято, передает «Новое дело». В Дагестане в этом году рабочая неделя с 11 по 17 июня таким образом будет состоять лишь из одного дня – 13 июня, отмечает издание. Напомним, в России в связи с тем, что 12 июня, когда празднуется День России, выпал на вторник, 11 июня также решено сделать выходным, но отработать его необходимо будет 9 июня.

Стоит добавить, что в вопросе празднования Ураза-байрама дагестанский муфтият согласился с мнением Совета муфтиев России – на сайте этой организации праздник также обозначен 15 июня.