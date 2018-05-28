Действия дежурных служб по полученной информации о совершении террористического акта. Фото http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-v-stavropolskom-krae-0.html

28 мая 2018, 10:43

Неделя с 21 по 27 мая обошлась без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 21 по 27 мая 2018 года жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

19 мая был задержан Саламбек Юнусов, отец убитых в ходе попытки захвата боевиками прихожан в храме Михаила Архангела в Грозном братьев Амира и Али Юнусовых. По информации одного из близких родственников, его отпустили только 22 мая. Мужчина воздержался от ответа на вопрос о физическом воздействии или давлении на отца убитых братьев, но сообщил, что проводить поминальный обряд семье Юнусовых запретили. В МВД Чечни подтвердили информацию о задержании глав семей Юнусовых, а также еще одного участника нападения - Элисултанова. Один из студентов Грозненского медколледжа, где учились все четверо участников нападения, сообщил, что силовики дважды опрашивали его и его одногруппников об убитых участниках нападения братьях Юнусовых и Цечоеве, причем второй опрос сопровождался "угрозами и оскорблениями".

21 мая в гостях у своих родственников был задержан 28-летний житель Дагестана Юнус Абдурахманов. Это произошло после того, как силовики при обыске обнаружили гранату и 30 патронов под матрасом. Вместе с Абдурахмановым был задержан и его двоюродный брат, который позже был отпущен. Сестра задержанного отмечает, что в Кизилюрте, где жил Абдурахманов, силовики следили за молодым человеком и пытались "забрать его", но родственники помешали этому. Родственники задержанного считают, что причиной интереса силовиков к Юнусу Абдурахманову стал оговор - коллега и друг молодого человека Шамиль Адильмурзаев был задержан 13 мая в Кизилюрте и под пытками мог оговорить его. Сведения об оговоре подтвердила адвокат Абдурахманова Тамила Багомедова.

24 мая стало известно о задержании сотрудниками республиканских ФСБ и МВД в нескольких населенных пунктах Адыге-Хабльского и Хабезского районов Карачаево-Черкесии 11 сторонников запрещенной в России судом экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". Как сообщил источник в силовых структурах, задержаны все члены группы, в том числе три ее лидера. По версии силовиков, участники группы вымогали деньги у предпринимателей. У них изъято оружие и экстремистские материалы. Задержанные  планировали создать на Северном Кавказе государство с шариатской формой правления, считают силовики.

Примечание:

"Десять человек с 14 по 20 мая стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "С 7 по 14 мая жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не было", "Пять человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 30 апреля по 5 мая".

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