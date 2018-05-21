Десять человек с 14 по 20 мая стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе

21 мая 2018, 00:32

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 14 по 20 мая 2018 года, пострадали как минимум 10 человек, из них семь человек погибли и трое получили ранения. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Среди погибших одно гражданское лицо, два сотрудника силовых структур и четверо предполагаемых участников вооруженного подполья — все в Чечне.

Подрывы и теракты

19 мая четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь - старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков. Полицейские находились в служебной командировке, они прибыли в Чечню из Саратовской области. Еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа прихожанин - мужчина по имени Артемий, приехавших в Чечню из Узбекистана на поиски родственников. Был ранен еще один прихожанин, заведующий отделением детской хирургии и урологии Гудермесской центральной районной больницы Федор Напольников. Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье. Нападавшие опознаны как уроженцы Чечни братья Амир и Али Юнусовы и Микаил Элисултанов, а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев. Кавказское отделение запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" взяло на себя ответственность за попытку захвата прихожан в грозненском храме.

Задержания

18 мая суд постановил арестовать жителя Гудермесского района Чечни, заподозренного в продаже автомата Калашникова. По данным правоохранителей, мужчина продал своему знакомому автомат Калашникова с боеприпасами к нему.