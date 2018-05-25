Однокурсники убитых в Грозном рассказали о давлении силовиков

25 мая 2018, 03:31

Силовики допросили студентов и преподавателей Грозненского медколледжа, где учились убитые при атаке на храм Михаила Архангела молодые люди. Допрос сопровождался криками и угрозами, рассказали студенты. Убитые молодые люди были "обычными ребятами" и ничем не выделялись, сообщила сотрудница колледжа.

Как писал "Кавказский узел", при попытке захвата боевиками прихожан в храме Михаила Архангела в Грозном 19 мая были убиты семь человек и двое ранены. Усиленных мер безопасности после теракта в городе нет, рассказали 22 мая местные жители.

Нападение, по данным силовиков, совершили уроженцы Чечни: 18-летние братья Амир и Али Юнусовы и 19-летний Микаил Элисултанов, а также 18-летний житель Ингушетии Ахмед Цечоев, который руководил атакой. Братья Юнусовы и Микаил Элисултанов не числились в базах данных республиканского МВД.

Семья братьев Юнусовых не устраивала поминок по убитым сыновьям, а их отец почти на двое суток был задержан силовиками, рассказали близкие семьи корреспонденту "Кавказского узла".

По информации одного из близких родственников, проводить тезет (поминальный обряд) семье Юнусовых запретили. «Их отца силовики задержали в тот же день, отпустили только 22 числа. Проводить тезет запретили. Соседи и знакомые, конечно, выражают слова сочувствия, но приходить [к ним] домой опасаются. Людей можно понять», - сообщил родственник Юнусовых.

Мужчина воздержался от ответа на вопрос о физическом воздействии или давлении силовиков на отца убитых братьев Саламбека Юнусова. «В доме Юнусовых все тихо, ни тезета, ни зикров с мавлидами - им просто не разрешили этого делать», - заметила знакомая семьи Румиса.

Женщина отметила, что уже несколько ней не встречала на улице родителей братьев Юнусовых. Она подтвердила, что силовики "забирали Саламбека" и отпустили его "только через 2-3 дня".

«У них аптека возле горбольницы, раньше видела их каждый день, а теперь уже несколько дней никого нет. Может, уехали в село (Юнусовы - выходцы из населенного пункта Гелдаган Курчалоевского района Чечни - прим. "Кавказского узла"). Еще их возили на опознание трупов сыновей», - сказала она.

Власти и силовики в Чечне как правило запрещают родственникам убитых боевиков организовывать по ним поминки, а самих убитых хоронят вне кладбищ, не ставя в известность близких о месте погребения.

Силовики допросили однокурсников убитых

Все четверо убитых молодых людей были студентами Грозненского медицинского колледжа. Трое из них – братья Юнусовы и Ахмед Цечоев - учились на фармацевтов, четвертый, Микаил Элисултанов - на медбрата. Через несколько дней после атаки на храм силовики допросили одногруппников убитых, рассказали сотрудники и студенты колледжа корреспонденту "Кавказского узла".

«К нам приходили люди из ФСБ, опрашивали одногруппников этих ребят. Затем вызывали в полицию, там тоже были допросы педагогов и студентов. Интересовались информацией о Юнусовых, Элисултанове и Цечоеве - их связями, контактами и другими данными», - рассказала одна из сотрудниц учреждения корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина охарактеризовала всех четверых как «обычных ребят», отметив, что в экстремистских устремлениях никто из них замечен не был. «Это были обычные ребята, ничем особенным не выделялись, дружили между собой. В последнее время пропускали занятия, но, так делают и другие», - сказала она.

По словам сотрудницы колледжа, произошедшее нападение на храм "стало для всех шоком".

Студент медколледжа подтвердил, что силовики дважды опрашивали его и его одногруппников о братьях Юнусовых и Цечоеве, причем второй опрос сопровождался "угрозами и оскорблениями".

«Интересовались, не было ли в их поведении чего-то необычного в последнее время, как мы относимся к случившемуся и многое другое. Потом вызывали всех в отдел, и там допрашивали, отношение было уже другим – и крики, и угрозы, и оскорбления. Меня, к примеру, спрашивали, как я воспринимаю то, что они сделали. Записали мои паспортные данные, номер мобильного и данные телефона. Не знаю, зачем им это нужно - наверное, ищут, кого бы еще привлечь к этому делу как пособников», - сказал студент корреспонденту "Кавказского узла".

Данные девушек силовики тоже записывали, отметила студентка медколледжа Амина.

«Всех одногруппников допрашивали, как ребят, так и девушек. У всех взяли номера телефонов, переписали личные данные. На старосту группы, как рассказывают, орали, - мол, как она могла не заметить, что это были «шайтаны», почему не сообщила, куда следует. Преподавателей и методиста тоже допрашивали. Сейчас у нас напряженная обстановка, все боятся сказать что-то лишнее», - рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

По словам студентов, отец братьев Юнусовых посетил учебное заведение 23 мая, чтобы извиниться перед преподавателями и одногруппниками своих сыновей.

«Он попросил у всех прощения за то, что из-за действий его сыновей теперь возникли проблемы у нас. Его, как говорят, забирали в полицию и держали там несколько дней. Его очень жаль, - теперь я поняла, что значит «человек, убитый горем», - сказала студентка Петимат корреспонденту "Кавказского узла".

В МВД Чечни рассказали о задержании родственников убитых

В МВД Чечни подтвердили информацию об опросах преподавателей и студентов Грозненского медколледжа.

«Преподаватели и студенты факультетов, на которых учились ликвидированные, опрашивались в рамках мероприятий по уголовному делу по нападению на церковь Архангела Михаила. Это обычная практика, которая применяется в подобного рода случаях», - заявили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Также в ведомстве подтвердили информацию о задержании глав семей Юнусовых и Элисултанова. «Действительно, близкие родственники [подозреваемых] задерживались, в их домах проводились обыски. После снятия показаний они были освобождены», - подчеркнул сотрудник МВД.