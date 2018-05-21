"Коммерсант" сообщил подробности атаки на храм в Грозном

21 мая 2018, 08:58

Прихожанам православного храма в столице Чечни удалось избежать большего количества жертв при нападении боевиков, закрыв двери изнутри. Семьям погибших полицейских будет оказана необходимая помощь, заявили власти.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая при попытке захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в Грозном были убиты, по данным СКР, четверо боевиков, а также двое полицейских и прихожанин. Еще два сотрудника полиции были ранены. Нападение, по данным силовиков, совершили уроженцы Чечни Амир Юнусов, Али Юнусов и Микаил Элисултанов, а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев, который руководил атакой. По некоторым данным, Цечоев входил в "малгобекский джамаат", лидер которого присягнул запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и был убит в 2014 году, сообщил "Коммерсант".

Ответственность за нападение на храм в Грозном взяло на себя кавказское отделение ИГ*. Согласно подсчетам "Кавказского узла", это нападение стало 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе и третьим нападением на религиозные объекты в СКФО в 2018 году.

Командировка погибших полицейских Кайрата Рахметова и Владимира Горскова должна была закончиться 5 июня, сообщает сегодня со ссылкой на представителя ГУ МВД по Саратовской области "Коммерсант". "Наши сотрудники находились в командировке в Грозном с начала декабря 2017 года. Помимо прочих обязанностей, на них была возложена задача по охране церкви в чеченской столице. Уже 6 июня их ждали дома", - приводит его слова издание.

По данным издания, в момент нападения в храме шла служба, и поэтому посторонних людей во дворе церкви заметили не сразу. После начала стрельбы прихожане закрыли дверь храма изнутри, а на выстрелы подоспели полицейские, дежурившие поблизости, так как рядом с церковью находится Цветочный парк, в котором по выходным много отдыхающих. В итоге боевики оказались в открытом дворе под огнем силовиков.

"Малгобекским джамаатом", в который, предположительно, входил Ахмед Цечоев, руководил присягнувший ИГ* Артур Гетагажев, напомнило издание.

Артур Гетагажев был убит 24 мая 2014 года во время спецоперации в ингушском селе Сагопши. Гетагажев и еще шестеро убитых с ним боевиков, предположительно, причастны к убийству секретаря Совбеза Ингушетии Ахмеда Котиева и других жителей республики, заявил тогда глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Расследование дела о нападении на церковь в Грозном поручено ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, уточняет издание.

Семьям погибших и пострадавших при атаке на храм сотрудников полиции будет оказана необходимая помощь, отмечается в сообщении, размещенном 19 мая на сайте правительства Саратовской области.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалом "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.