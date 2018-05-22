Полицейский Кайрат Рахметов. Фото с личной страницы Кайрата Рахметова в "Одноклассниках"

22 мая 2018, 15:47

Второй убитый в Грозном полицейский похоронен на родине

Полицейский Кайрат Рахметов, который был командирован в Чечню и вместе с сослуживцем погиб при атаке боевиков на православный храм, похоронен сегодня в Саратовской области.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая при попытке захватить прихожан в грозненском храме Архангела Михаила были убиты четверо боевиков, а также прихожанин и двое полицейских из Саратовской области - Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, которые были командированы в Чечню. Еще два сотрудника полиции и прихожанин были ранены.

Нападение, по данным силовиков, совершили уроженцы Чечни. Ответственность за теракт взяло на себя кавказское отделение запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Согласно подсчетам "Кавказского узла", это нападение стало 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе и третьим нападением на религиозные объекты в СКФО в 2018 году.

Свыше двух тысяч человек сегодня в Перелюбском районе Саратовской области пришли проститься с Кайратом Рахметовым, сообщил глава района Геннадий Мотин.

"Народу было очень много. Сначала панихида прошла в доме культуры в районном центре, и потом у него на родине весь поселок собрался…", - цитирует Геннадия Мотина РИА "Новости".

Похороны Кайрата Рахметова прошли в поселке Пригорки, сообщает со ссылкой на администрацию  Перелюбского района Саратовской области ТАСС.

По данным администрации, Рахметов был похоронен с воинскими почестями.

Напомним, что коллега Кайрата Рахметова Владимир Горсков 21 мая был также похоронен на родине, в Красноармейском районе Саратовской области.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Грозненцы назвали спокойной обстановку в городе после теракта", ""Коммерсант" сообщил подробности атаки на храм в Грозном", "Кадыров не поверил в причастность ИГ* к атаке на грозненский храм".

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