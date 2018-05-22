Грозненцы назвали спокойной обстановку в городе после теракта

22 мая 2018, 14:20

Один из полицейских, пострадавших при нападении на храм в Грозном, остается в тяжелом состоянии, сообщил сегодня представитель МВД. Усиленных мер безопасности после теракта в городе нет, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая при попытке захватить прихожан в грозненском храме Архангела Михаила были убиты четверо боевиков, а также прихожанин и двое полицейских из Саратовской области - Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, которые были командированы в Чечню. Еще два сотрудника полиции и прихожанин Федор Напольников получили ранения. Напольников после операции был помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил 20 мая его коллега-врач Руслан Ганаев.

Нападение, по данным силовиков, совершили уроженцы Чечни, 18-летние братья Амир и Али Юнусовы и 19-летний Микаил Элисултанов, а также 18-летний житель Ингушетии Ахмед Цечоев, который руководил атакой. Братья Юнусовы и Микаил Элисултанов не числились в базах данных республиканского МВД. Ответственность за теракт взяло на себя кавказское отделение запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Раненые сотрудники УМВД по Саратовской области Владимир Дементьев и Николай Горбунов, как и завотделением детской хирургии и урологии Гудермесской ЦРБ Федор Напольников, остаются в 9-й горбольнице Грозного, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

"Состояние Дементьева и Напольникова не вызывает опасений у медиков. Горбунов находится в тяжелом состоянии", - рассказал он.

После теракта в Грозном не наблюдается ограничений на проезд машин по проспекту Кадырова и прилегающим к церкви Михаила Архангела кварталам. Центральный проспект, а также расположенный недалеко от храма Цветочный парк и комплекс высотных зданий "Грозный-сити", как и обычно, патрулируют наряды полиции, но военной техники на городских улицах нет, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Местные жители также оценивают ситуацию в городе как спокойную. "Проспект в районе церкви был закрыт только после нападения, и то на несколько часов. Сейчас все спокойно. Проехать и пройти можно без проблем", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Яхит.

"В городе все как обычно, на перекрестках ГАИ, в центре патрули из сотрудников ППС. Вчера [21 мая] проезжали перед храмом, там тоже ничего необычного. У входа, правда, стоял сотрудник полиции, но они и прежде на территории церкви дежурили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Сахиб.

Когда силовики начали блокировать прилегающие к храму кварталы, некоторые горожане все равно пытались пройти на эту территорию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Докка.

"Что там у церкви происходило, никто не знал, полиция выставила оцепление, но некоторые, даже женщины, все равно пытались пройти в том направлении. Кому-то надо было домой, кому-то по другим причинам. Один из стоявших в оцеплении силовиков, русский, сказал тогда: "Ну что вы за странный народ! Там стрельба идет, люди погибли, а вы все равно хотите туда попасть. Неужели нельзя хотя бы переждать?", - рассказал Докка.

Напомним, что, согласно подсчетам "Кавказского узла", нападение на храм в Грозном стало 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе и третьим нападением на религиозные объекты в СКФО в 2018 году.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.