Родные сообщили о подбросе боеприпасов жителю Дагестана

23 мая 2018, 18:34

Жителю Дагестана Юнусу Абдурахманову при задержании в Махачкале подбросили гранату и патроны, заявили его родственники. По словам близких, друг Абдурахманова оговорил его под пытками.

28-летний Юнус Абдурахманов был задержан 21 мая в гостях у своих родственников. Силовики при обыске обнаружили гранату и 30 патронов под матрасом, после чего задержали Абдурахманова и его двоюродного брата, но последнего позже отпустили, сообщили близкие корреспонденту "Кавказского узла".

По информации родных, Абдурахманов находится в изоляторе в Махачкале, и сегодня Ленинский районный суд должен был избрать ему меру пресечения, однако заседание перенесли на завтра, 24 мая.

Сестра задержанного отмечает, что в Кизилюрте, где жил Абдурахманов, силовики следили за молодым человеком и пытались забрать его, но родственники помешали этому. Во время первого визита силовики потребовали, чтобы Абдурахманов проследовал за ними для допроса, рассказала она.

"Родные потребовали, чтобы они дали повестку. Повестки не было, документы сотрудники не показали - сказали, что придут на следующий день и заберут его с захватом", - сообщила сестра задержанного. По ее словам, после этого Абдурахманов уехал в Махачкалу к родственникам.

Родственники задержанного считают, что причиной интереса силовиков у Юнусу Абдурахманову стал оговор - коллега и друг молодого человека Шамиль Адильмурзаев был задержан 13 марта в Кизилюрте и под пытками мог оговорить его.

Сведения об оговоре подтвердила адвокат Абдурахманова Тамила Багомедова. По ее словам, Шамиль Адильмурзаев после задержания подвергся пыткам и дал показания против своего друга, после чего его освободили. Освободившись, Адильмурзиев пришел к Абдурахманову и попросил прощения за оговор, сообщила адвокат Багомедова корреспонденту "Кавказского узла".

По информации адвоката, Абдурахманову предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Багомедова считает, что Абдурахманова тоже подвергают пыткам с целью добиться от него признательных показаний.

Комментариями от правоохранительных органов относительно задержания Юнуса Абдурахманова "Кавказский узел" пока не располагает.

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