Силовики рапортовали о разгроме группировки экстремистов в Карачаево-Черкесии

25 мая 2018, 01:05

Одиннадцать человек, задержанные в Карачаево-Черкесии, были сторонниками организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, заявил 24 мая источник в правоохранительных органах.

По информации источника, при осмотре десяти домов и гаражей силовики нашли экстремистские материалы и оружие.

Как сообщил источник в силовых структурах, задержаны все члены группы, в том числе три ее лидера. По версии силовиков, участники группы вымогали деньги у предпринимателей.

"Изъяты пистолет Макарова, револьвер, газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, карабин Сайга, 17 наименований экстремистской религиозной литературы, а также 25 дисков с материалами экстремистского характера", — процитировало слова источника 24 мая РИА "Новости".

Операция проводилась сотрудниками республиканских ФСБ и МВД в нескольких населенных пунктах Карачаево-Черкесии, сообщил со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

На сайтах МВД и управления СКР по Карачаево-Черкесии сообщения о задержании предполагаемых членов экстремистской группы по состоянию на 00.50 мск 25 мая отсутствуют.

"Ат-Такфир Валь-Хиджра" - международная группировка религиозных радикалов, созданная в начало 1970-х годов в Египте. Деятельность организации в Египте была запрещена властями в 1977 году, и ее сторонники перенесли свою деятельность в другие арабские страны. 15 сентября 2010 года Верховный суд РФ признал экстремистской эту организацию и запретил ее деятельность на территории России, указано в справочном материале ТАСС.

"Кавказский узел" писал, что в России членами "Ат-Такфир валь-Хиджра"* были названы осужденные за подготовку теракта в московском кинотеатре "Киргизия". Правозащитники признали политзаключенными 15 человек, осужденных по этому делу, назвав голословными утверждения суда об их причастности к "Ат-Такфир валь-Хиджра"* организации. "Более того, у экспертов есть сомнения в существовании этой организации", - указывал ПЦ "Мемориал".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России судом