21 марта 2018, 00:43
Вбросы и "карусели" в Чечне попали на видео
Во время голосования на выборах президента России и после закрытия избирательных участков в Чечне осуществлялись вбросы бюллетеней, а в селе Бачи-Юрт избиратели голосовали по несколько раз на одном участке, говорится в сообщениях на "Карте нарушений" движения "Голос". Сообщения подтверждены видеозаписями.
Как писал "Кавказский узел", согласно предварительным итогам выборов президента, прошедших 18 марта, Путин набрал в Чечне 91,44% голосов. Несмотря на усилия властей, Чечня уступила лидерство по числу голосов за Путина Кабардино-Балкарии.
На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по данным на 23.01 мск 20 марта, есть 15 сообщений о нарушениях в Чечне, опубликованных с начала дня голосования. Из них семь опубликованы после закрытия избирательных участков - голосование завершилось в 20.00 мск 18 марта.
После окончания голосования избиратели и наблюдатели сообщали о вбросах бюллетеней, "каруселях" - случаях повторного голосования, о нарушениях прав наблюдателей и членов комиссии, а также нарушениях правил подведения итогов голосования и агитации на избирательных участках. Несколько сообщений о вбросах и "каруселях" поступило еще до окончания голосования.
На одной из видеозаписей, как утверждает избиратель, изображен вброс бюллетеней после окончания голосования на участке №271 в Урус-Мартане. "Вброс бюллетеней из сумки после вскрытия урны", - написал автор сообщения. На видео с 18-й секунды можно увидеть, как несколько человек, вскрыв урну, извлекают из нее бюллетени. Можно заметить, что одна из женщин, наклоняясь несколько раз в противоположную от урны сторону, достает избирательные бюллетени и помещает их в массу бюллетеней, извлеченных из урны.
На участке №286 в Урус-Мартане "был зафиксирован один явный вброс и несколько человек с пачками", написал наблюдатель. На опубликованном видео с участка женщина в желто-красном платке и кожаной куртке показала мужчине пачку из более чем одного бюллетеня, а затем женщина в желтой куртке поместила в урну более одного бюллетеня, "утрамбовывая пачку прямо на урне", указал он.
По предположению наблюдателя, эти же люди через короткое время проголосовали на другом участке в Урус-Мартане - на видео с участка №264, сделанном спустя 12-13 минут, можно заметить двух женщин в такой же одежде.
На видео с участка №170 в чеченском селе Майтруп можно заметить человека, который проголосовал больше одного раза. При этом на видео видно, что паспорт, с которым мужчина отправился получать бюллетень, ему передал другой человек.
На участке №169 в селе Бачи-Юрт на видео попало многократное голосование целой группы избирателей. На записи видно, как молодой человек и несколько женщин голосуют многократно, не покидая помещения избирательного участка. "Группа из примерно десяти избирателей проголосовала около 60 раз в течение 10 минут, то есть каждый по несколько раз", - говорится в сообщении на "Карте нарушений".
По информации наблюдателя, еще в середине дня на этом же участке в Бачи-Юрте имели место вбросы бюллетеней - на трех видеозаписях, сделанных в 15.35 мск, 16.17 мск и 16.35 мск, видно, как одни и те же люди помещают бюллетени в урны для голосования.
На участке №381 в Грозном мужчина с бейджем проголосовал дважды, в 15.43 мск и 16.02 мск, а женщина в это же время взяла в кабинку для голосования два бюллетеня и потом поместила их в одну урну, указал наблюдатель. Сообщение подтверждается скриншотами видеотрансляции с указанием времени съемки. На видеозаписи с этого же участка видно, что в 14.08 мск несколько человек опускают в урны бюллетени по несколько раз, причем у некоторых бюллетени падают в урну с трудом.
На участке №5 в Аргуне мужчина в камуфляже опустил в урну поочередно три бюллетеня, сообщил Twitter-блог Press Focus, опубликовав видеозапись с этого участка.
После 22.52 мск 19 марта и до 00.35 мск 21 марта сообщений о нарушениях на выборах в Чечне на "Карту нарушений" не поступало.
Сотрудники ЦИК России следят за публикациями на "Карте нарушений" и хотя публично не признают это, но делают выводы и принимают меры, рассказал ранее в интервью "Кавказскому узлу" член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.
На пост главы государства претендовали восемь кандидатов, однако предвыборная кампания проходила лишь с видимостью соперничества, а фактически выборы были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "4-е выборы Путина".