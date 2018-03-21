Вбросы и "карусели" в Чечне попали на видео

21 марта 2018, 00:43

Во время голосования на выборах президента России и после закрытия избирательных участков в Чечне осуществлялись вбросы бюллетеней, а в селе Бачи-Юрт избиратели голосовали по несколько раз на одном участке, говорится в сообщениях на "Карте нарушений" движения "Голос". Сообщения подтверждены видеозаписями.

Как писал "Кавказский узел", согласно предварительным итогам выборов президента, прошедших 18 марта, Путин набрал в Чечне 91,44% голосов. Несмотря на усилия властей, Чечня уступила лидерство по числу голосов за Путина Кабардино-Балкарии.

Важным результатом выборов в Чечне стало установление силами наблюдателей реальной явки избирателей на нескольких участках, написала 19 марта "Новая газета". Математическая оценка числа вбросов бюллетеней на президентских выборах 18 марта показала самый высокий по России процент числа вбросов за Путина в Кабардино-Балкарии и Чечне, указал экономист Андрей Илларионов, назвав политическую культуру этих регионов тотально фальсификационной

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по данным на 23.01 мск 20 марта, есть 15 сообщений о нарушениях в Чечне, опубликованных с начала дня голосования. Из них семь опубликованы после закрытия избирательных участков - голосование завершилось в 20.00 мск 18 марта.

После окончания голосования избиратели и наблюдатели сообщали о вбросах бюллетеней, "каруселях" - случаях повторного голосования, о нарушениях прав наблюдателей и членов комиссии, а также нарушениях правил подведения итогов голосования и агитации на избирательных участках. Несколько сообщений о вбросах и "каруселях" поступило еще до окончания голосования.

На одной из видеозаписей, как утверждает избиратель, изображен вброс бюллетеней после окончания голосования на участке №271 в Урус-Мартане. "Вброс бюллетеней из сумки после вскрытия урны", - написал автор сообщения. На видео с 18-й секунды можно увидеть, как несколько человек, вскрыв урну, извлекают из нее бюллетени. Можно заметить, что одна из женщин, наклоняясь несколько раз в противоположную от урны сторону, достает избирательные бюллетени и помещает их в массу бюллетеней, извлеченных из урны.

На участке №286 в Урус-Мартане "был зафиксирован один явный вброс и несколько человек с пачками", написал наблюдатель. На опубликованном видео с участка женщина в желто-красном платке и кожаной куртке показала мужчине пачку из более чем одного бюллетеня, а затем женщина в желтой куртке поместила в урну более одного бюллетеня, "утрамбовывая пачку прямо на урне", указал он.

По предположению наблюдателя, эти же люди через короткое время проголосовали на другом участке в Урус-Мартане - на видео с участка №264, сделанном спустя 12-13 минут, можно заметить двух женщин в такой же одежде.

На видео с участка №170 в чеченском селе Майтруп можно заметить человека, который проголосовал больше одного раза. При этом на видео видно, что паспорт, с которым мужчина отправился получать бюллетень, ему передал другой человек.

На участке №169 в селе Бачи-Юрт на видео попало многократное голосование целой группы избирателей. На записи видно, как молодой человек и несколько женщин голосуют многократно, не покидая помещения избирательного участка. "Группа из примерно десяти избирателей проголосовала около 60 раз в течение 10 минут, то есть каждый по несколько раз", - говорится в сообщении на "Карте нарушений".

По информации наблюдателя, еще в середине дня на этом же участке в Бачи-Юрте имели место вбросы бюллетеней - на трех видеозаписях, сделанных в 15.35 мск, 16.17 мск и 16.35 мск, видно, как одни и те же люди помещают бюллетени в урны для голосования.

На участке №381 в Грозном мужчина с бейджем проголосовал дважды, в 15.43 мск и 16.02 мск, а женщина в это же время взяла в кабинку для голосования два бюллетеня и потом поместила их в одну урну, указал наблюдатель. Сообщение подтверждается скриншотами видеотрансляции с указанием времени съемки. На видеозаписи с этого же участка видно, что в 14.08 мск несколько человек опускают в урны бюллетени по несколько раз, причем у некоторых бюллетени падают в урну с трудом.

На участке №5 в Аргуне мужчина в камуфляже опустил в урну поочередно три бюллетеня, сообщил Twitter-блог Press Focus, опубликовав видеозапись с этого участка.

После 22.52 мск 19 марта и до 00.35 мск 21 марта сообщений о нарушениях на выборах в Чечне на "Карту нарушений" не поступало.

Сотрудники ЦИК России следят за публикациями на "Карте нарушений" и хотя публично не признают это, но делают выводы и принимают меры, рассказал ранее в интервью "Кавказскому узлу" член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

На пост главы государства претендовали восемь кандидатов, однако предвыборная кампания проходила лишь с видимостью соперничества, а фактически выборы были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "4-е выборы Путина".