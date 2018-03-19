Кабардино-Балкария показала наибольшее в России число голосов за Путина

19 марта 2018, 21:18

При явке более 90% за действующего президента Владимира Путина в Кабардино-Балкарии проголосовали 93,38% избирателей, рапортовал глава республиканского избиркома. Наблюдатели сообщили о нарушениях в ходе выборов и о завышении явки.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта жители России голосовали на выборах президента на ближайшие шесть лет. По данным избиркома Кабардино-Балкарии, подготовка к выборам прошла в рамках закона, главы региональных штабов оппозиционных кандидатов согласились с этим. По итогам дня голосования явка в Кабардино-Балкарии превысила результаты прошлых выборов, прошедших в 2012 году.

В выборах участвовали семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, еще один оппозиционный политик допущен к выборам не был, говорится в материале "Кавказского узла" " Президентские выборы-2018: Путин и семеро ".

В Кабардино-Балкарии по итогам выборов зафиксирован наибольший процент голосов за Путина во всей России. Второе место с результатом 4,15% голосов занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 1,03% голосов.

Остальные кандидаты в президенты получили в Кабардино-Балкарии менее 0,5% голосов, сообщило со ссылкой на данные республиканского избиркома издание obzor.io.

Явка на выборах 18 марта в Кабардино-Балкарии составила 91,8%, а наибольшую активность продемонстрировали избиратели Терского района республики, где явка составила 94%, сообщил со ссылкой на главу регионального избиркома Вячеслава Гешева "Интерфакс".

На выборах президента в 2012 году итоговая явка в Кабардино-Балкарии составила 73,04%, Путин тогда набрал 77,64% голосов, напомнил Гешев.

По состоянию на 20.55 мск 19 марта, с начала дня голосования на сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", опубликовано шесть сообщений о нарушениях во время голосования.

Три сообщения касаются нарушений правил подведения итогов выборов, искажения результатов и нарушений при голосовании по открепительным удостоверениям либо на дому. В сообщении от наблюдателя, опубликованном вечером 18 марта, говорится, что в Нальчике "бюллетени за Грудинина переложили в ящик за Путина".

В другом сообщении указано, что глава муниципальной администрации в течение недели до выборов собирал подчиненных на "агитационные собрания", а в день выборов "весь коллектив районной администрации собрали для голосования аж на двух избирательных участках в районном центре".

В сообщении из Прохладного член УИК указал, что уже к 10.00 мск 18 марта на участке обнаружилось "расхождение с комиссией на 320 голосов". "Председатель сказал, что ему приказали дать именно такие данные. Председатель не дает члену комиссии с правом совещательного голоса ознакомиться с реестром заявлений на голосование вне помещений", - говорится в сообщении с пояснением, что член комиссии заподозрил намерение "легализовать" 320 голосов в ходе выездного голосования.

В городе Прохладном представители КПРФ отказались подписать протоколы на избирательных участках, утверждая, что явка была завышена в два раза, сообщила ранее "Кавказскому узлу" наблюдатель от партии Анастасия Емельянова.

"Кавказский узел" писал, что по итогам выборов президента 18 марта Чечня утратила лидерство по числу голосов за Путина, уступив первое место Кабардино-Балкарии. По данным избиркома Чечни, Владимир Путин набрал в республике 91,44% голосов при явке 91,54%. По итогам предыдущих выборов в 2012 году избирком Чечни отчитался о явке 99,61% и абсолютном большинстве - 99,76% - голосов за Путина.

В ходе выборов депутатов Госдумы в 2016 году Кабардино-Балкария заняла четвертое место по показателю явки - 90,11%. При этом в республике было зафиксировано наименьшее число испорченных бюллетеней, говорится в материале "Кавказского узла" "Рекорды Кавказа на выборах 2016 года". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".