Руководители "Звезды Эльбруса" отказались голосовать на выборах президента

19 марта 2018, 06:59

Директор гостиницы "Звезда Эльбруса" в Кабардино-Балкарии Жанна Мазихова, которая заявила о рейдерском захвате имущества, а также учредитель гостиницы Артур Байдаев отказались голосовать на выборах президента. После неоднократных обращений в органы власти ситуация не изменилась, заявила Мазихова.

Как писал "Кавказский узел", генеральный директор гостиницы "Звезда Эльбруса" Жанна Мазихова и собственник и бывший гендиректор ЗАО "Звезда Эльбруса" Артур Байдаев утверждают, что имущество ЗАО "Звезда Эльбруса" и прилегающий к гостинице участок Национального парка "Приэльбрусье", взятый в аренду на 49 лет, были захвачены рейдерами. Они требуют отменить приговор Нальчикского горсуда, признавшего Байдаева виновным в незаконном получении кредита в размере семи миллионов рублей. Также Мазихова требует вернуть имущество ЗАО "Звезда Эльбруса". Мазихова и Байдаев объявили голодовку, которая продлилась с 26 июня по 14 июля 2017 года.

Жительница Нальчика, генеральный директор расположенной в районе Национального парка в Приэльбрусье гостиницы "Звезда Эльбруса" Жанна Мазихова отказалась участвовать 18 марта в голосовании на выборах президента Российской Федерации. От участия в голосовании отказался также учредитель гостиницы Артур Байдаев, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Жанны Мазиховой, она отказалась голосовать потому, что неоднократно обращалась в органы власти, в том числе более двадцати раз к президенту, с просьбой вмешаться в ситуацию с гостиницей.

"На сегодня ситуация не изменилась, гостиницу нам не вернули", - сообщила Мазихова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Артур Байдаев лишен возможности голосовать. Он не может прибыть на место своего постоянного проживания, так как проживал он в той же гостинице, которую в настоящее время занимают посторонние люди.

Напомним, что 18 марта состоялось голосование на выборах президента России. По данным на 18.00 мск 18 марта явка на выборах в Кабардино-Балкарии составила 83,33%. В выборах участвовали семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".