Наблюдатели выявили нарушения на выборах в Астраханской области

18 марта 2018, 16:10

Представители астраханского штаба Навального заявили о массовом подвозе бюджетников на избирательный участок. Облизбирком счел незначительными зафиксированные наблюдателями нарушения участках Астрахани и Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", в Астраханской области к 10:00 по местному времени (09:00 мск) проголосовали 9,35% от общего количества избирателей.

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К 13.00 по местному времени (12.00 мск) в Астраханской области проголосовали 26,39% избирателей.

Координатор Астраханского штаба Навального Александр Когат сообщил, что на УИК-146 наблюдатель штаба стал свидетелем "массового подвоза избирателей".

"Наш наблюдатель специально вышел на улицу, подошел к водителю автобуса, на котором подвезли людей, и этот водитель рассказал наблюдателю, что этот автобус принадлежит администрации города. Мы отправили информацию нашим федеральным юристам (в московский штаб Навального). Они подготовят соответствующую жалобу и направят ее в надзорные органы", - сказал Александр Когат корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

Подсчеты наблюдателей не сошлись с данными избирокомов

К 12:00 мск на сайте Центральной и областной избирательных комиссий была опубликована информация о том, что в Астраханской области к этому времени проголосовало 26,39% избирателей. Однако к этому времени наблюдатели штаба Навального в регионе сообщили о 35% проголосовавших, сказал Александр Когат.

"Есть предположение, что наблюдается специальное занижение явки, чтобы не было заметно, что осуществляется массовый подвоз людей на избирательные участки в первой половине дня. Подвозят-то организованно бюджетников", - заявил Когат.

"Нарушений не зафиксировали. Но у нас мало наблюдателей — менее 150 человек. Был ажиотаж на избирательных участках утром. Но это обычное у нас явление", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель регионального отделения одной из партий Сергей Геворкян.

Заместитель руководителя астраханского штаба одного из кандидатов Халит Аитов расксазал, что наблюдателям переданы "приглашения из избиркома"

"На УИК №127 избиратели передали нашим наблюдателям приглашения из избиркома, которые они нашли в своих почтовых ящиках. Люди говорят, что фамилии, которые указаны в приглашениях, этим избирателям неизвестны и эти люди по этим адресам не проживают. Мы отнесли приглашения в областной избирком, чтобы там провели проверку по данному факту", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель руководителя астраханского штаба одного из кандидатов Халит Аитов.

Председатель областного избиркома Игорь Коровин пообещал разобраться с приглашениями. "Могла быть допущена ошибка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель УИК исключила возможность нарушений

Халит Аитов также сообщил, что от наблюдателей стало известно несоответствии числа голосовавших избирателей на УИК №101. Наблюдатели насчитали 187 и 190 проголосовавших, данные КОИБа показали- 252 (к 12.00 по местному времени), передали наблюдатели.

"Это не статистическая погрешность. Возможен вброс", - сказал Халит Аитов.

Корреспондент посетил УИК №101. Перед аркой металлоискателя стояла очередь избирателей. Обслужить всех пришедших граждан члены УИКа не успевали. Наблюдатель от партии одного из кандидатов Ольга Гудас пояснила, что к полудню она насчитала 190 проголосовавших избирателей, ее однопартиец-наблюдатель - 187 человек.

"Это погрешность незначительная. Но вот разница между нашими подсчетами и показателями КОИБа впечатляющие — более 60 человек", - сказала Ольга Гудас.

Председатель УИК №101 Ирина Касабова заявила в свою очередь, что "никаких нарушений не было". "У нас КОИБы. Вброс невозможен", - пояснила она.

"Чтобы принять решение о необходимости проведения ручного пересчета (бюллетеней на УИКе №101, - прим. "Кавказского узла"), нужны основания. Тут наблюдатели что-то в своих книжечках насчитали. Мы приняли эту информацию к сведению", - сказал председатель облизбиркома Игорь Коровин, отметивший, что все вышеописанные нарушения "являются незначительными".