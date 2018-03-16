Двое активистов задержаны за раздачу листовок в Астрахани

16 марта 2018, 17:15

Полицейские задержали сегодня в Астрахани Алексея Тюрина и Андрея Егорова, раздававших листовки с призывом участвовать в акции "Забастовка избирателей". Находившийся вместе с задержанными Михаил Анисенко в знак протеста провел одиночный пикет у приемной президента.

Как писал "Кавказский узел", акция "Забастовка избирателей" объявлена сторонниками Навального, который после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатуру призвал бойкотировать назначенные на 18 марта выборы президента России. 28 января, когда во многих городах России проходили митинги с призывом участвовать в "Забастовке избирателей", в астраханском штабе Навального прошли обыски, были задержаны активисты Когут и Андрианов. Впоследствии Александра Когута и еще трех сторонников Навального, которые протестовали против задержаний у здания РОВД, оштрафовали.

На пост президента России претендуют восемь кандидатов, но по факту выборы безальтернативны, говорится в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "4-е выборы Путина".

Сегодня Михаил Анисенко, Алексей Тюрин и Андрей Егоров собрались в центре Астрахани, чтобы раздавать прохожим листовки с рекламой акции "Забастовка избирателей", но вскоре двое из них были задержаны сотрудниками полиции.

"Когда мы подъехали к приемной президента, нас уже ждали сотрудники центра "Э". Мы говорили с проходящими людьми, в это время они проводили видеосъемку. Спустя несколько минут подъехали полицейские и увезли нас в отдел полиции, где составили протоколы по ч.1 ст.5.12 КоАП РФ (изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов агитационных материалов с нарушением законодательства. - Прим. "Кавказского узла")", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из задержанных, Алексей Тюрин.

Михаил Анисенко , которого полицейские не задерживали, рассказал, что после задержания единомышленников провел одиночный пикет у входа в приемную президента России, расположенную неподалеку от регионального управления ФСБ. В руках он держал листовки с призывом принять участие в акции "Забастовка избирателей".

"После того, как ребят забрали, я два часа стоял в одиночном пикете у входа в приемную президента. Приезжала Нацгвардия, сотрудники ЦПЭ и ППС, полиция - все переписали мои данные, забирать никто не стал. Женщина из приемной выбежала на улицу и от всех силовиков требовала, чтобы меня арестовали", - сообщил "Кавказскому узлу" Анисенко.

Он пояснил, что протестовал против действий полиции. "Когда власти нарушают права человека, нам остается только выражать протест одиночными пикетами", - сказал Михаил Анисенко.

На сайте Управления МВД по Астраханской области комментариев относительно задержания Тюрина и Егорова, по состоянию на 17:15 мск 16 марта, не было.

Отметим, что 30 октября 2017 года Алексей Тюрин и Михаил Анисенко приняли участие в акции памяти жертв политических репрессий. Суд признал их нарушителями правил пикетирования и назначил астраханским активистам штрафы. Тюрин и Анисенко заявили, что силовики внесли в составленный на них протокол недостоверные сведения.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов". С новостями о протестах сторонников Навального на юге России можно ознакомиться на странице "Кавказского узла" "Акции Навального".