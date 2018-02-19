Жители юга России призвали ЦИК избавиться от “мертвых душ”

19 февраля 2018, 23:58

Активисты в Астрахани, Волгограде, Владикавказе и Элисте провели сегодня пикеты возле региональных избиркомов, требуя актуализировать перед президентскими выборами списки избирателей, убрав из них двойные записи и неактуальные данные избирателей.

В Астрахани три человека проводили пикет у здания областной избирательной комиссии в течение часа, рассказал активист Дмитрий Поляк корреспонденту "Кавказского узла" .

По словам Поляка, акция была согласована - активисты подали уведомление о проведении пикета 14 февраля. Пикеты в разных городах организовало федеральное движение "Национальный общественный мониторинг" (НОМ). "Мы хотели обратить внимание избирательной комиссии, что для актуализации списков избирателей есть еще месяц", - отметил Поляк.

По словам пикетчика прохожие обращали внимание на акцию, интересовались целью ее проведения и поддерживали, но представители избиркома к ним не вышли. "Наша главная цель - обеспечить честные выборы, и актуальные списки избирателей являются одной из составляющих этого", - сказал собеседник.

На вопрос, известно ли участникам движения о грубых нарушениях на предыдущих выборах в Астраханской области, Поляк ответил, что активисты следят за ситуацией в регионе. На сегодняшний день к ним поступили сообщения о трех потенциальных нарушениях в Астрахани, но ни одно из них не подтвердилось, заверил он.

В январе 2016 года члены участкового избиркома Астрахани были осуждены за фальсификации результатов выборов в гордуму 13 сентября 2015 года. Суд признал их виновными по статье "фальсификация итогов голосования" (142.1 УК РФ) и оштрафовал на 252 тысячи рублей. Всего по итогам голосования в 2015 году в полицию Астраханской области поступило 26 жалоб на нарушения, по 14 из ним были составлены административные протоколы, два материала были переданы следователям, а два - в прокуратуру, сообщил представитель МВД,

На выборах в марте астраханские активисты намерены быть наблюдателями либо от федеральной или региональной Общественной палаты, либо от одной из партий.

В Волгограде пикет у здания областной избирательной комиссии на Новороссийской улице проводили два человека. Акция была согласована накануне, заявил участник пикета Ренат Булатов корреспонденту "Кавказского узла".

"Подготовили плакаты с изображением "мертвых душ" - они у всех активистов в России были стандартными. Цель нашего пикета - обратить внимание организаторов выборов на чистоту списков избирателей. С проблемой двойных записей и "мертвых душ" наблюдатели сталкиваются на каждых выборах. ЦИК уже провел большую работу по актуализации списков, но мы посчитали, что необходимо над этим еще больше работать, и сегодня провели такой пикет", - сказал Булатов.

По словам Булатова, во время пикета к ним подходили прохожие, которые задавали вопросы. "Все нас поддерживали. Это был "час пик", обеденное время, из здания избиркома выходило много людей, в том числе, видимо, какие-то сотрудники, но они не представлялись. Они тоже интересовались, в связи с чем пикет, и поддерживали нас", сказал активист.

Во Владикавказе в согласованном пикетировании участвовали пять человек. "У нас около республиканского избиркома находится суд, там нельзя проводить пикеты, так что мы стояли рядом с территориальной избирательной комиссией Правобережной части Владикавказа, на улице Ватутина", - сказал один из участников Батраз Качмазов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Качмазова, на их пикет обратили внимание не только прохожие, но и сотрудники избиркома. "К нам вышла руководительница ТИК, я зашел с ней внутрь. Она спросила, для чего мы стоим, я объяснил, что мы хотели бы простимулировать их работу со списками избирателей. Получил ответ, что работа уже ведется и в ближайшее время будет закончена, но по нашей информации, общероссийской, в списках еще остаются задвоения и "мертвые души". Я высказал пожелание, чтобы работа велась более активно", - отметил Качмазов.

Активист утверждает, что несколько раз был наблюдателем на выборах в Северной Осетии от КПРФ и от партии "Зеленые", но не заметил грубых нарушений. "Если мы говорим о задвоениях и наличии в списках людей, которые не проживают на данной территории, то да, такое я встречал. Я сталкивался с тем, что мои соседи, которые уже давно переехали, до сих пор числятся в списках. А если говорить непосредственно о нарушениях на участках, то сказать, что там были какие-то более-менее серьезные нарушения, не могу. В марте я опять планирую наблюдать", - сказал активист.

Определения "мертвых душ", против которых была организована сегодняшняя акция, у разных активистов оказались разными. Так, Булатов сказал, что это "избиратели, которые внесены в списки, но по факту их нет - выдуманные фамилии, имена и так далее". На вопрос о том, кем они выдуманы, активист ответил, что не может уточнить, "потому что эта информация неофициальная, она нигде не разглашается". По версии Качмазова, "мертвые души" - это "люди, которые переехали или умерли, но в списках до сих пор остаются", а "задвоения" - "люди, которые числятся в нескольких списках одновременно".

В Элисте пикет прошел у здания республиканского правительства, в котором находится и избирком Калмыкии. Муниципальный координатор движения Анатолий Очиров заявил, что цель акции - "выразить поддержку" ЦИК России и республиканскому избиркому в их работе "по выявлению «двойников» и «мертвых душ» в списках избирателей". Региональный координатор Виктор Максимов добавил, что в декабре 2017 года, по его информации, в списках избирателей по всей России насчитывалось более 5% «мертвых душ» и «двойников», сообщило интернет-издание "Степные вести".