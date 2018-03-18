14 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Южной Осетии

18 марта 2018, 21:53

Нарушений на выборах президента России в Южной Осетии не зафиксировано, сообщили в российском посольстве.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии для голосования на выборах президента России были открыты 13 избирательных участков.

К 18.00 мск в голосовании приняли участие 14 тысяч избирателей. В 20.00 мск участки закрылись, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заведующий консульским отделом российского посольства Сергей Алексеев.

"В день выборов президента РФ на 18.00 по московскому времени на избирательные участки в Южной Осетии пришли чуть более 14 тысяч избирателей. Явка во второй половине дня высокая, особенно на избирательном участке в пятой школе", - сказа Алексеев.

По его словам, выборы "прошли в спокойной обстановке, никаких нарушений нет".

Он добавил, что после того, как в 20.00 закрылись все избирательные участки, будут составлены протоколы, которые отправят для обработки данных в ЦИК РФ. Окончательные итоги будут озвучены только после обработки всех протоколов.

Граждане России сегодня выбирали президента на шестилетний срок. О кандидатах в президенты России, их политическом багаже и предвыборных обещаниях "Кавказский узел" написал в материале "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.