Явка в Кабардино-Балкарии превысила результаты прошлых выборов

19 марта 2018, 01:17

По данным, полученным за два часа до закрытия участков, на выборах в Кабардино-Балкарии проголосовали на 10% больше избирателей, чем на прошлых выборах президента в 2012 году. При этом представители КПРФ заявили о завышенной вдвое явке на участках в городе Прохладном.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта прошли выборы президента России. Граждане страны выбирали главу государства сроком на шесть лет. По данным избиркома Кабардино-Балкарии, подготовка к выборам президента прошла в рамках закона, главы региональных штабов оппозиционных кандидатов согласились к этим утверждением. По данным на 12.00 мск в республике проголосовали 45% избирателей.

В выборах участвовали семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018".

По сведениям ЦИК, выборы в Кабардино-Балкарии прошли при высокой явке избирателей. По данным на 18.00 мск явка составила 83,33%. Более поздние сведения о явке по данным на 01.00 мск 19 марта не озвучены, передает корреспондент "Кавказского узла".

В городе Прохладном представители КПРФ отказались подписать протоколы на избирательных участках. Они утверждают, что явка была завышена в два раза.

Представители партии в Прохладном выборы не признают, заявила корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от КПРФ Анастасия Емельянова.

"Мы отмечали каждого избирателя, мы не отходили никуда. Явка была завышена в два раза", - утверждает наблюдатель.

В штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина от комментариев воздержались, заявив, что прокомментируют ситуацию 19 марта.

На избирательном участке №163, где за выборами наблюдала корреспондент "Кавказского узла", количество избирателей к вечеру уменьшилось. Так, по подсчетам корреспондента, с 15.00 до 16.00 проголосовали 57 человек.

После обеда на избирательном участке присутствовала всего один наблюдатель – представитель штаба Грудинина, известная исполнительница народных песен Фатима Кулова. От других кандидатов наблюдателей не было.

Всего на участке проголосовало 1617 избирателей, четырнадцать человек проголосовали на дому, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель участковой избирательной комиссии Валерий Кагермазов.

Политолог: выборы прошли без оптимизма, но и без напряжения

Ведущий научный сотрудник Центра социально-политических исследований КБНЦ РАН, доктор политических наук Наталья Стеблей-Шаожева заявила корреспонденту "Кавказского узла", комментируя прошедшие выборы, что они "прошли без особого оптимизма, но и без напряжения".

Высокую явку политолог объяснила тем, что она продиктована "надеждой на лучшее будущее".

Стеблей-Шаожева рассказала, что в день выборов посетила несколько участков и лично наблюдала за ходом выборов.

"В ходе беседы с избирателями ими было отмечено, что они приятно удивлены организацией выборов и оснащенностью участков техникой – электронными урнами, видеокамерами и так далее. Жительница микрорайона Александровка сказала: "Мы выбирали, прежде всего, будущее для наших детей, которые должны иметь возможность жить и работать", - отметила Стеблей-Шеожева.

"В Кабардино-Балкарии, как и в целом на Северном Кавказе, наблюдается тенденция высокой явки избирателей. Но говорить о явно завышенных цифрах явки избирателей для меня не представляется возможным. Очевидно одно, что большинство жителей республики не равнодушны к политике и, в основном, поддерживают проводимый официальной властью курс", - заявила политолог.

Напомним, что на выборах президента в 2012 году итоговая явка в КБР составила 73,04%.

Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".