18 марта 2018, 13:40

45% избирателей проголосовали к полудню в Кабардино-Балкарии

За два часа голосования корреспондент "Кавказского узла" насчитал на участке № 163 в Нальчике 129 проголосовавших, что составило 7% от числа избирателей. Эти цифры совпали с данными наблюдателей.

Как писал "Кавказский узел", подготовка к выборам президента России прошла, по данным избиркома Кабардино-Балкарии, в рамках закона. С этим утверждением согласились главы региональных штабов оппозиционных кандидатов.

По данным избиркома Кабардино-Балкарии на 12.00 мск, в республике проголосовали 45% избирателей. Жалоб на нарушения в избирком не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель комиссии.

Корреспондент «Кавказского узла» наблюдала ход голосования на избирательном участке № 163, расположенном в здании Государственного концертного зала в центре Нальчика. Участок, по данным избиркома, относительно небольшой, на нем зарегистрировано 1822 избирателя. В него входят несколько многоквартирных домов по улице Шогенцукова и частные дома.

По подсчетам корреспондента «Кавказского узла», с 9.00 до 11.00 мск на участке проголосовали 129 человек. Эти данные совпали с данными наблюдателя от Общественной палаты республики, члена женсовета Нальчика Зои Берсековой.

По словам Зои Берсековой, она пришла на участок в 7.30 мск, при ней был опечатана урна для голосования. "Никаких нарушения я не видела", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Зоя Берсекова.

По данным участковой комиссии, за первый час на участке проголосовали 37 человек. А число проголосовавших на этом участке к 11.00 мск составило 166 человек.

Руководитель участковой избирательной комиссии - сотрудник республиканского отделения Пенсионного фонда Валерий Кагермазов. Члены участковой избирательной комиссии также являются сотрудниками фонда. На участке также присутствует представитель одной из партий, выдвинувшей на выборы своего кандидата.

У входа в пункт голосования молодые люди, отказавшиеся представиться корреспонденту "Кавказского узла", опрашивали избирателей, выясняя, за кого те проголосовали, и вели свои подсчеты. Около концертного зала играет оркестр, исполняющий военные и патриотические песни, передал корреспондент "Кавказского узла".

Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.

Примечание:

"Регионы юга России подошли к президентским выборам без острой борьбы",  "Более 50 человек провели "Забастовку избирателей" в Махачкале", "11,27% избирателей проголосовало к 10:00 в Волгоградской области".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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