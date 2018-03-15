Регионы юга России подошли к президентским выборам без острой борьбы

15 марта 2018, 01:20

Последняя неделя перед выборами президента в регионах юга России не отмечена политической борьбой. Местные журналисты и активисты указали на сравнительно низкую агитационную активность кандидатов, часть претендентов на президентский пост осталась вне поля зрения избирателей.

Граждане России 18 марта выбирают президента на ближайшие шесть лет. В выборах принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец Владимир Путин, возраст претендентов на президентский пост - от 36 лет до 71 года. Справка "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро" рассказывает о политическом багаже и предвыборных обещаниях всех кандидатов. Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

Дагестанские журналисты отметили отсутствие активной агитации



Предвыборную активность в Дагестане ведут, за исключением представителей Путина, только сторонники Павла Грудинина и Григория Явлинского, но возможности КПРФ и "Яблока" в республике ограничены, отметил главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«На мой взгляд, они сконцентрировались на том, чтобы не отстать от лидера кампании. Они стремятся провести какие-то мероприятия, но у них, видимо, не хватает ресурсов», - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Сторонники Путина заинтересованы в обеспечении явки на избирательные участки, и визит Владимира Путина в Дагестан 13 марта также имел целью повысить явку, считает он. «Не только политологи, но и рядовые избиратели расценили это как визит с целью увеличить явку и увеличить число голосующих за Путина среди тех, кто еще колеблется», - пояснил журналист.

Политический обозреватель «Черновика» Магомед Магомедов также отметил крайнюю пассивность предвыборной политической агитации в Дагестане. Крупных агитационных акций политических сил, по его наблюдениям, нет. «Деятельность ведется только в рамках каких-то проектов, связанных с общим призывом к населению идти на выборы. Коммунисты ограничились малозаметным митингом 11 марта, а других акций не видно», - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Магомедова, оппозиционные политические силы сосредоточились на организации сотрудничества с наблюдателями и активистами ради обеспечения максимально возможной объективности выборов, чтобы просто защитить тот результат, который будет. «Сейчас их задача - показать настоящие, а не нарисованные результаты, кто сколько реально набрал», - пояснил Магомедов.

В преддверии президентских выборов в Дагестане проводилось обучение наблюдателей, сообщил активист Марат Исмаилов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить максимально прозрачный процесс голосования и подсчет голосов. Для этого в наблюдатели идут многие», - пояснил активист корреспонденту "Кавказского узла", не уточнив число прошедших обучение.

Наблюдатели способны влиять на итоги голосования даже в тех регионах, где результаты выборов очень предсказуемы, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. "Когда у нас есть информация от наблюдателя, мы знаем, с чем связаны аномальные результаты выборов. В других же случаях, когда не было наблюдателей, мы видим, что выборы были сфальсифицированы, но как именно, не знаем", - сказал он.



По словам Исмаилова, после курса обучения люди получают право наблюдения за выборами от той или иной партии. «Получают направления от «Яблока», некоторые получили направления от КПРФ, некоторые от штаба Собчак», - добавил он.

Активист также констатировал низкую предвыборную активность в республике - по его словам, агитация ограничилась размещением плакатов с кандидатами на билбордах.

Жители Махачкалы согласны с мнением, что активность агитаторов в преддверии президентских выборов практически незаметна. Местная жительница Патимат отметила, что на всех предыдущих президентских выборах агитация была значительно активнее. «Раньше с газетами и буклетами приходили, а сейчас такого нет. Думаю, теперь им нужно просто чтобы я голосовала», - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Опрос жителей Махачкалы корреспондентом "Кавказского узла" не является социологическим исследованием, он был проведен без репрезентативной выборки и не представляет мнение большинства.

Житель Махачкалы Арсен также указал на вялую предвыборную агитацию в городе, отметив, что не имеет информации о многих из кандидатов в президенты.

Калмыкия не заинтересовала кандидатов на пост президента

Кандидаты на пост президента России не ведут активной агитации в Калмыкии, позиция некоторых кандидатов вовсе не представлена в медийном пространстве республики. Предвыборная кампания в республике проходит спокойно, без каких-либо скандалов, в теледебатах участвуют доверенные лица трех кандидатов - Владимира Путина, Павла Грудинина и Владимира Жириновского. Внешняя агитация в основном призвана обеспечить явку - так, на светодиодном экране в центре Элисты уже несколько месяцев транслируются ролики «Почему я пойду на выборы», сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Главный редактор оппозиционной газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев охарактеризовал предвыборную кампании в республике как «вялотекущий и малоинтересный процесс».

«Недавно я специально посмотрел, какая у нас в городе есть наглядная агитация – ее мало, и она убогая», - сказал Бадмаев корреспонденту «Кавказского узла».

В Чечне наблюдается предвыборная активность только одного из восьми кандидатов в президенты, а жители Ставрополя отметили слабую агитацию перед президентскими выборами.

По словам журналиста, активность наибольшую активность в размещении наглядной агитации за своего кандидата проявила КПРФ, также в Элисте есть агитационные билборды Владимира Путина и ЛДПР. «Остальные партии и кандидаты пренебрегли внешней агитацией», - сказал Бадмаев.

Главред «Современной Калмыкии» убежден, что «пассивность местных отделений оппозиционных партий и граждан республики в целом позволяет беспрепятственно фальсифицировать явку и результаты голосования».

Председатель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев подтвердил, что билбордов в поддержку кандидата от партии Григория Явлинского в Элисте нет. «Партия не выделила нам деньги не только на билборды, но и на другие нужды. С финансированием в этот раз сложная ситуация», - пояснил Боромангнаев корреспонденту «Кавказского узла».

Агитация в Волгограде ограничилась дебатами на радио и ТВ

В Волгограде последняя неделя перед выборами проходит без публичных акций политических сил, доверенные лица кандидатов в президенты ведут агитацию и дискутируют только в ходе дебатов на местном телевидении и радио.

Пресс-секретарь Сталинградского обкома КПРФ Юлия Соловьева сообщила, что в Волгоградской области в теле- и радиодебатах выступают три доверенных лица кандидата от партии Павла Грудинина. «Агитация проходит нормально, проблем нет», - сообщила Соловьева по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник волгоградского штаба Ксении Собчак Дмитрий Красильников рассказал, что участвует в дебатах на только на одном канале, «Волгоград-ТРВ», а выступать на других теле- и радиоплощадках ему не удается по причине «крайней занятости». «Проводим тренинги наблюдателей, предполагаем, что удастся подготовить около ста наблюдателей, которые будут работать в районах области и в областном центре», - сказал Дмитрий Красильников корреспонденту "Кавказского узла".

Доверенное лицо кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского Александр Ефимов сообщил, что участвует в дебатах на двух местных телеканалах, а в радиодебатах выступать не успевает, так как время выступлений на радио и ТВ совпадает.

Ко дню выборов штаб Явлинского рассчитывает подготовить около 500 наблюдателей, отметил он. «Агитационная работа в основном заключается в распространении агитационных листовок и газет, но волонтеров для этого у нас мало», - сказал Александр Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

Глава регионального отделения партии «Партии роста» Алексей Вовченко сообщил, что указаний на активную агитацию в Волгоградской области из московского штаба кандидата от партии Бориса Титова не поступало.

«Мы не получали указаний из центрального штаба ни на участие в теледебатах, ни на подготовку наблюдателей, ни на организацию публичных мероприятий. Вся активность у нас сосредоточена в центре», - сказал Вовченко корреспонденту "Кавказского узла".

Представители предвыборных штабов других кандидатов в Волгоградской области оказались недоступны для комментариев.

Агитация на Кубани ведется для повышения явки

В Краснодарском крае создается только видимость предвыборной борьбы, считает координатор движения «Голос» в Краснодаре Давид Канкия. Наиболее яркими событиями избирательной кампании он назвал приезды в Краснодар некоторых кандидатов - в городе побывали Борис Титов, Павел Грудинин и Владимир Путин.

«Дебаты на телевидении идут, но у меня нет телевизора, а в интернет их не выкладывают и записи не дают», - сообщил Канкия корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, основная предвыборная активность направлена на повышение явки в целом - жителям края рассылают смс-уведомления, приглашения на выборы, призывы прийти на выборы опубликованы на административных сайтах и сайтах банков, для повышения явки объявляются предвыборные конкурсы с ценными призами. Канкия напомнил, что "Голос" ведет активную подготовку наблюдателей ко дню голосования.

Редактор интернет-издания «Советская Кубань» Вячеслав Потапов обратил внимание, что 12 марта в Краснодаре на площади Пушкина в рамках всероссийской акции «Экспедиция Национального общественного мониторинга» состоялся концерт «Мы за честные выборы!». Участие в акции, по словам Потапова, приняли сотрудники администраций всех районов Кубани. «Национальный общественный мониторинг» объявил, что готовит наблюдателей в разных регионах, эта инициатива может быть использована для имитации массового общественного наблюдения в день голосования, сообщил журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Острой борьбы между кандидатами в президенты на Кубани нет, считает Евгений Витишко, доверенное лицо кандидата Григория Явлинского в Краснодарском крае. Он отметил, что участвует во всех теле- и радиодебатах, а другие сторонники партии "Яблоко" распространяют агитационные газеты.

Витишко также отметил, что власти Кубани очень активно призывают избирателей прийти 18 марта на участки и проголосовать. Молодых избирателей пытаются привлечь на выборы селфи-конкурсом - за фото, сделанное на избирательном участке после голосования и опубликованное в социальных сетях с определенным хэштегом, пятнадцати победителям обещают iPhone X. В сообщении на официальном сайте администрации Краснодара указано, что 18 марта проезд в городском общественном транспорте будет бесплатным для удобства горожан, которые поедут на избирательные участки.

В краевом отделении КПРФ корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что сторонники ведут активную агитацию за кандидата от партии Павла Грудинина. «Баннеры в поддержку нашего кандидата вывешивают на зданиях, на заборах фермерских хозяйств, на балконах. Каждый день появляются новые плакаты», - сообщил представитель КПРФ.

На выборах в Кабардино-Балкарии впервые задействуют КОИБ

На выборах президента России 18 марта в Кабардино-Балкарии голоса избирателей впервые будут считать не участковые избиркомы, а комплекс обработки избирательных бюллетеней – избирательная урна со сканером, которая сканирует бюллетень и автоматически ведет подсчет голосов. В комплекс входит принтер, который по окончании голосования выдает готовый протокол.

«В республике установлено 42 таких комплекса», - сообщил зампред республиканского избиркома Муса Джаппуев корреспонденту "Кавказского узла".

Также в ходе голосования в Кабардино-Балкарии будут задействованы комплексы электронного оборудования, ими будут оснащены все избирательные участки города Баксана. «Избиратель может в кабине для голосования на сенсорном экране развернуть электронный бюллетень и отметить своего кандидата», - пояснил Джаппуев.

Рассылка приглашений избирателям в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день завершена, причем приглашения на выборы разосланы впервые не только от республиканского избиркома, но и от ЦИК России, отметил он. Точное число участвующих в выборах наблюдателей Джаппуев назвать не смог, отметив, что Общественная палата Кабардино-Балкарии направила на выборы около 400 наблюдателей, а остальных направили представители кандидатов в президенты.

За голоса в Ростовской области активно борется половина кандидатов

Последняя неделя избирательной кампании в Ростове-на-Дону не отмечена какими-либо яркими политическими событиями. Сравнительно активную агитацию продолжает только половина кандидатов: в разных районах Ростова-на-Дону и Ростовской области можно встретить билборды и листовки кандидатов Владимира Путина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского и Ксении Собчак, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Предвыборные акции в поддержку своих кандидатов в Ростове-на-Дону провели представители КПРФ И ЛДПР, региональный штаб Владимира Путина организовал встречи с избирателями его доверенных лиц - Льва Лещенко, Сергея Безрукова и военного журналиста Виктора Баранца, сторонники Григория Явлинского и Ксении Собчак раздают на улицах города агитационные газеты.

Борьба других кандидатов за пост президента не столь заметна: страницы "Коммунистов России", "Партии Роста" и "Российского общенародного союза" в социальных сетях давно не обновлялись, хотя кандидаты "Партии Роста" и "Российского общенародного союза" Борис Титов и Сергей Бабурин посещали Ростов-на-Дону. Все доверенные лица кандидатов ежедневно участвуют в дебатах на местном радио и телевидении.