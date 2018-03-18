11,27% избирателей проголосовало к 10:00 в Волгоградской области

18 марта 2018, 12:15

За первые два часа голосования корреспондент "Кавказского узла" насчитал на участке №434 в Волгограде 215 проголосовавших, что составло 7,2% от общего числа зарегистрированных там избирателей. Наблюдатели назвали эту явку высокой.

В целом по Волгоградской области явка на выборах президента к 10.00 мск составила 11,27%, а на референдуме по переводу времени –11,03%, сообщили "Кавказскому узлу" в Облизбиркоме.

18 декабря 2017 года избирком Волгоградской области разрешил провести референдум о переводе часов в Волгоградской области. Областная дума приняла решение провести референдум в один день с президентскими выборами, 18 марта. Вопрос поднят лишь для того, чтобы повысить явку на выборах президента, считают многие жители областного центра.

Несколько человек собрались перед участком №434 в поселке Жилгородок Дзержинского района Волгограда еще до начала голосования. Голосование шло активно, через час после открытия участка там образовалась очередь избирателей. Среди первых проголосовавших было много сотрудников МВД, пенсионеров, приходили также семьи с детьми, сообщила побывавшая на участке корреспондент "Кавказского узла".

Всего на этом участке зарегистрировано 2983 избирателей, которые могут принять участие в выборах президента, а списки для голосования на областном референдуме по переводу времени состоят из 2969 человек, сообщила "Кавказскому узлу" председатель УИК Галина Бабич.

По данным председателя УИК, на 10 часов утра явка составила 213 человек. Корреспондент "Кавказского узла" начитала к этому времени 215 проголосовавших, а наблюдатели от одного из кандидатов и общественной палаты - 230. Таким образом, данные несколько разнятся. "Это может быть связано с тем, что пока комиссия подсчитывала голоса, мы продолжали отмечать проголосовавших", - предположила в комментарии "Кавказскому узлу" наблюдатель Любовь Звягинцева.

Всего на участке присутствуют восемь наблюдателей, в том числе пятеро от партии "Единая Россия". Наблюдатели считают явку высокой. "Народу очень много. Явка лучше, чем когда были последние довыборы в облдуму. У этого коллектива уже все отработано. Я здесь уже не в первый раз", - отметила Любовь Звягинцева.

"Когда партии выбирали в сентябре на довыборах в облдуму, явка была низкая. Сейчас только утро, но люди замечательно идут. Все-таки президента страны выбираем", - сказала наблюдатель от "Единой России" Светлана Буйволова.

"Нарушений пока нет, заявлений не поступало", - отметил к 10 утра наблюдатель от общественной палаты Валентин Шейченко.

Наблюдатели пожаловались, что из-за большого скопления людей на участке им плохо видна урна. Некоторым пришлось вставать, чтобы вести подсчет избирателей.

Граждане России сегодня, 18 марта, выбирают президента на ближайшие шесть лет. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, но фактически выборы безальтернативны, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

Избиратели назвали участие в выборах своим долгом

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" избиратели заявили, что считают участие в голосовании на презинтских выборах важным делом.

"Я всегда хожу. Дочери на другой участок идти, она у меня сейчас. Поедем теперь в Центральный район голосовать", - сказала пенсионерка Валентина Александровна.

"Я голосую всегда", - заявил проголосовавший на участке сотрудник МВД.

Женщина, представившаяся Ириной, сказала, что для нее "не стоял вопрос, голосовать или нет". "Обязательно нужно выразить свою гражданскую позицию", - пояснила она.

Женщина отметила большое количество избирателей на участке. «Мне даже пришлось немного подождать в очереди, - сказала она. – Даже удивительно, что пришло столько народу – погода сегодня дождливая и сильный гололед. Но несмотря на это, люди идут очень активно. Может быть потому, что сегодня бесплатный проезд в транспорте».

"Вопрос о том, голосовать или нет, для меня не стоял. Такой важный вопрос - президента выбираем. Я также проголосовала по поводу перевода времени. Мы в три утра просыпаемся, светло очень, это важный вопрос. Но почему–то не было голосования по благоустройству. В Дзержинском районе вроде парк должны были благоустраивать, но в бюллетенях не было голосования", - сказала избиратель Нина Данилова.

На участке имеется стенд дизайн-проектов для голосования, на котором расположены 20 общественных территорий для благоустройства, но за проекты никто не голосует, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Представитель департамента архитектуры и градостроительства администрации Волгограда сообщила корреспонденту, что для голосования за проект благоустройства выдаются отдельные бюллетени. "Об этом избирателей должны информировать волонтеры, но их пока нет", - сказал он.