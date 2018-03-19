Чечня утратила лидерство по числу голосов за Путина

19 марта 2018, 15:53

Избирком Чечни объявил предварительные итоги выборов президента, согласно которым Владимир Путин набрал 91,44% голосов. По этому показателю, несмотря на усилия властей, республика уступила Кабардино-Балкарии. Работодатели принуждали грозненцев сдавать фотоотчеты о голосовании, сообщили наблюдатели на "Карту нарушений на выборах".

Как писал "Кавказский узел", 18 марта в Грозном через час после закрытия избирательных участков начался митинг, на котором Рамзан Кадыров объявил, что Владимир Путин, по предварительным данным, набрал в Чечне 93% голосов.

Владимира Путина в Чечне поддержали 91,44% избирателей. На втором месте Павел Грудинин с 4,62% голосов, и на третьем – Сергей Бабурин (1,18%). Остальные пять кандидатов набрали менее процента голосов: Григорий Явлинский - 0,75%, Ксения Собчак - 0,54%, Борис Титов - 0,51%, Максим Сурайкин - 0,32%, Владимир Жириновский - 0,25%, говорится в сообщении, размещенном на сайте избиркома Чечни.

В выборах приняли участие 649 600 избирателей Чечни из 709 635 внесенных в списки, что составляет 91,54%, отмечается в сообщении.

При этом представитель избиркома Чечни отказался сегодня прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" цифры, озвученные главой республики на митинге в Грозном.

Чечня в этом году уступила Кабардино-Балкарии традиционное лидерство по процентам голосов, отданных за Владимира Путина. В этой республике за действующего президента проголосовали 93,38% избирателей, пришедших на выборы, сообщает со ссылкой на председателя избиркома Кабардино-Балкарии Вячеслава Гешева "Интерфакс-Юг".

В предыдущих выборах президента России в 2012 году участвовали пять кандидатов. Тогда, по данным избиркома Чечни, явка в республике составила 99,61%, и абсолютное большинство (99,76%) проголосовало за Владимира Путина.

Победу действующего президента на выборах в Чечне назвал предсказуемой представитель одной из местных НПО Асламбек. "Выборы, как всегда, прошли у нас при небывалой активности и абсолютной поддержке Путина. Этого собственно, ожидали все, включая и ту часть избирателей, что бойкотировали эти выборы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Перед выборами власти Чечни активно проводили мероприятия, призванные повысить явку на избирательные участки. При этом на улицах городов Чечни не было предвыборных плакатов других кандидатов, а их штабы работу в республике не вели.

О принуждении грозненцев к голосованию движению "Голос" сообщили наблюдатели



На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", опубликовано 14 сообщений о нарушениях на президентских выборах. Все они датированы 18 марта.

При этом восемь из 14 нарушений зафиксированы наблюдателями, четыре - избирателями и два – представителями СМИ.

В сообщениях из Чечни на "Карте нарушений" говорится о случаях вбросов бюллетеней, повторных голосований, нарушения правил подведения итогов выборов и агитации за Владимира Путина в день голосования.

В двух сообщениях наблюдателей говорится о принуждении грозненцев к голосованию.

Принуждение к голосованию - уголовное наказуемое действие, статья 141 УК РФ предусматривает за него до пяти лет лишения свободы. Работник, которого заставляют участвовать в выборах, вправе пожаловаться на действия работодателя в ЦИК России, Рострудинспекцию или прокуратуру, говорится в справке "Начальник заставляет голосовать. Что делать?", подготовленной "Кавказским узлом" на основе памятки движения в защиту прав избирателей "Голос".

"Избиратели фотографировали и утверждали, что их принудили голосовать и фиксировать это", - сообщил наблюдатель, работавший на УИК № 394 в Ленинском районе Грозного.

На участке № 437 в Грозном, согласно сообщению другого наблюдателя, "присутствует командир воинской части, отмечает приходящих военнослужащих и выдаёт им какие-то бумажки".

"В результате обращения наблюдателей к председателю УИК нарушение было устранено (посторонний человек покинул помещение для голосования)", - отмечается в сообщении.

Наблюдатели способны влиять на итоги выборов даже в Чечне, а сотрудники ЦИК России следят за публикациями на сайте "Карта нарушений на выборах" и принимают меры, рассказал ранее в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения "Голос" Роман Удот.

Материалы о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "4-е выборы Путина".